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Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.12.2023
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12:54 14.12.2023 (обновлено: 14:09 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html
Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей
Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.12.2023
Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей
Новые регионы России в 2023-м заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:54
2023-12-14T14:09
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новые регионы России в 2023-м заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года."Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние", — сказал президент.Он добавил, что сделать надо еще очень много. Так, в федеральном бюджете заложено ежегодно более триллиона рублей на развитие и постепенное вхождение этих субъектов в экономическую и социальную жизнь страны.Путин констатировал, что Киев не уделял должного внимания развитию регионов, которые приняли решение войти в состав России.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей

Путин: новые регионы уже заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новые регионы России в 2023-м заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года.
"Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние", — сказал президент.
Он добавил, что сделать надо еще очень много. Так, в федеральном бюджете заложено ежегодно более триллиона рублей на развитие и постепенное вхождение этих субъектов в экономическую и социальную жизнь страны.
Путин констатировал, что Киев не уделял должного внимания развитию регионов, которые приняли решение войти в состав России.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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