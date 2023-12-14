Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей
Путин: новые регионы уже заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новые регионы России в 2023-м заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года.
"Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние", — сказал президент.
Он добавил, что сделать надо еще очень много. Так, в федеральном бюджете заложено ежегодно более триллиона рублей на развитие и постепенное вхождение этих субъектов в экономическую и социальную жизнь страны.
Путин констатировал, что Киев не уделял должного внимания развитию регионов, которые приняли решение войти в состав России.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.