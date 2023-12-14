https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html

Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей

Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.12.2023

Новые регионы заплатили в бюджет России 170 миллиардов рублей

Новые регионы России в 2023-м заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:54

2023-12-14T12:54

2023-12-14T14:09

владимир путин

россия

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915747652_0:324:3061:2046_1920x0_80_0_0_f6a6326327c6386619219bc6da473eda.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новые регионы России в 2023-м заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин, подводя итоги года."Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние", — сказал президент.Он добавил, что сделать надо еще очень много. Так, в федеральном бюджете заложено ежегодно более триллиона рублей на развитие и постепенное вхождение этих субъектов в экономическую и социальную жизнь страны.Путин констатировал, что Киев не уделял должного внимания развитию регионов, которые приняли решение войти в состав России.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915752860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным