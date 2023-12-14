https://ria.ru/20231214/blogosfera-1915810500.html
Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована
Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована
Блогосфера максимально демократизирована, если государство мешает в чем-то, то власти готовы это поправить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:12
2023-12-14T15:12
2023-12-14T15:23
россия
итоги года с владимиром путиным
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Блогосфера максимально демократизирована, если государство мешает в чем-то, то власти готовы это поправить, заявил президент России Владимир Путин."Это же свободная сфера, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает - скажите, постараемся поправить", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин: государство не должно мешать развитию блогосферы
Путин: государство не должно мешать развитию блогосферы
2023-12-14T15:12
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PT0M49S
РИА Новости
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россия, итоги года с владимиром путиным, политика, владимир путин
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Политика, Владимир Путин
Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована
Путин: блогосфера в России максимально демократизирована