https://ria.ru/20231214/blogosfera-1915810500.html

Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована

Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована

Блогосфера максимально демократизирована, если государство мешает в чем-то, то власти готовы это поправить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:12

2023-12-14T15:12

2023-12-14T15:23

россия

итоги года с владимиром путиным

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Блогосфера максимально демократизирована, если государство мешает в чем-то, то власти готовы это поправить, заявил президент России Владимир Путин."Это же свободная сфера, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает - скажите, постараемся поправить", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: государство не должно мешать развитию блогосферы Путин: государство не должно мешать развитию блогосферы 2023-12-14T15:12 true PT0M49S

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россия, итоги года с владимиром путиным, политика, владимир путин