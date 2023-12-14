https://ria.ru/20231214/biznesmeny-1915696684.html

Около 130 бизнесменов поучаствовали во встрече с властями Подмосковья

Около 130 бизнесменов поучаствовали во встрече с властями Подмосковья - РИА Новости, 14.12.2023

Около 130 бизнесменов поучаствовали во встрече с властями Подмосковья

Порядка 130 предпринимателей подключились к онлайн-встрече с заместителем председателя правительства – министром инвестиций, промышленности и науки Московской... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:33

2023-12-14T10:33

2023-12-14T10:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 130 предпринимателей подключились к онлайн-встрече с заместителем председателя правительства – министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой, которая прошла 13 декабря, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Онлайн-мероприятие продолжалось почти два часа. "К нашей встрече подключилось порядка 130 предпринимателей. К сожалению, временной регламент мероприятия не позволят нам выслушать каждого, но бизнесмены смогли оставить свои вопросы в чате трансляции, поэтому каждое обращение будет обязательно разобрано и на каждый вопрос будет дан индивидуальный ответ. Предметно мы успели разобрать порядка 10 вопросов – и по каждому обращению мы нашли если не сами решения, то пути для поиска этих решений. И это важно для предпринимателей", - цитирует пресс-служба Зиновьеву. Она добавила, что главная цель таких встреч – показать бизнесу открытость и готовность к совместной работе по решению стоящих перед предпринимателями задач. Основная тематика вопросов, которые были озвучены в ходе онлайн-встречи, так или иначе касалась земельно-имущественных отношений. Кроме того, предприниматели обращались по вопросам государственной поддержки бизнеса, реализации строительного этапа инвестпроекта, подбора земельных участков и другим темам, касающихся предпринимательской деятельности. К разбору обращений бизнеса в ходе трансляции оперативно подключались специалисты разных областных министерств, администраций муниципалитетов, сотрудники госструктур. В результате предприниматели могли получить компетентный комплексный ответ на свой вопрос. К тому же прямое взаимодействие разных госструктур ведомств и министерств позволяло находить нестандартные решения тех или иных ситуаций.

https://ria.ru/20231213/pozdravlenie-1915645969.html

https://ria.ru/20231213/doma-1915624753.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье)