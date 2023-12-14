Рейтинг@Mail.ru
Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html
Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы
Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы - РИА Новости, 14.12.2023
Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что в его доме жила семья украинских беженцев, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:44
2023-12-14T20:44
в мире
украина
великобритания
россия
владимир путин
дэвид кэмерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что в его доме жила семья украинских беженцев, сообщил телеканал Sky News. Глава МИД, отвечая на вопрос об участии Великобритании в восстановлении Украины, упомянул, что культурные связи между двумя странами растут, сообщил телеканал. "Тот факт, что так много человек, и я в их числе, приняли украинские семьи у себя дома, это огромная возможность сильно сблизиться с одной из крупнейших европейских стран, которая, я не сомневаюсь, однажды станет очень успешной", - цитирует канал слова главы МИД. По данным британских властей, страна выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, а разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html
https://ria.ru/20231208/bezhentsy-1914662102.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, дэвид кэмерон
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Дэвид Кэмерон
Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы

Sky News: глава МИД Британии Кэмерон заявил, что в его доме жила семья украинцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что в его доме жила семья украинских беженцев, сообщил телеканал Sky News.
Глава МИД, отвечая на вопрос об участии Великобритании в восстановлении Украины, упомянул, что культурные связи между двумя странами растут, сообщил телеканал.
«
"Тот факт, что так много человек, и я в их числе, приняли украинские семьи у себя дома, это огромная возможность сильно сблизиться с одной из крупнейших европейских стран, которая, я не сомневаюсь, однажды станет очень успешной", - цитирует канал слова главы МИД.
По данным британских властей, страна выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, а разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек.
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь
13 декабря, 08:00
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В очередной европейской стране начались антиукраинские настроения
8 декабря, 17:01
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияВладимир ПутинДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала