https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html

Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы

Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы - РИА Новости, 14.12.2023

Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что в его доме жила семья украинских беженцев, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:44

2023-12-14T20:44

2023-12-14T20:44

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великобритания

россия

владимир путин

дэвид кэмерон

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что в его доме жила семья украинских беженцев, сообщил телеканал Sky News. Глава МИД, отвечая на вопрос об участии Великобритании в восстановлении Украины, упомянул, что культурные связи между двумя странами растут, сообщил телеканал. "Тот факт, что так много человек, и я в их числе, приняли украинские семьи у себя дома, это огромная возможность сильно сблизиться с одной из крупнейших европейских стран, которая, я не сомневаюсь, однажды станет очень успешной", - цитирует канал слова главы МИД. По данным британских властей, страна выдала украинским беженцам около 250 тысяч виз, а разрешение на продолжительное пребывание получили почти 30,5 тысячи человек. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

https://ria.ru/20231208/bezhentsy-1914662102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, россия, владимир путин, дэвид кэмерон