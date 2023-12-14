https://ria.ru/20231214/bespilotniki-1915676039.html
ПВО за ночь нейтрализовала над Калужской и Московской областями девять БПЛА
ПВО за ночь нейтрализовала над Калужской и Московской областями девять БПЛА - РИА Новости, 14.12.2023
ПВО за ночь нейтрализовала над Калужской и Московской областями девять БПЛА
Российские военные перехватили над Московской и Калужской областями девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:48
2023-12-14T06:48
2023-12-14T08:55
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
московская область (подмосковье)
калужская область
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные перехватили над Московской и Калужской областями девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", — заявили в ведомстве.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников в районе подмосковного Наро-Фоминска.Еще один БПЛА был уничтожен в Сухиничском районе Калужской области, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231213/pvo-1915528561.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, московская область (подмосковье), калужская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Московская область (Подмосковье), Калужская область
ПВО за ночь нейтрализовала над Калужской и Московской областями девять БПЛА
Минобороны: ПВО нейтрализовала девять БПЛА над Калужской и Московской областями