Рейтинг@Mail.ru
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/bayden-1915667481.html
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи - РИА Новости, 14.12.2023
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициировавшие расследование в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:28
2023-12-14T02:28
в мире
сша
израиль
украина
джо байден
майк джонсон
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_0:0:2264:1274_1920x0_80_0_0_8dda3518afb4d0e0c0eacba48e996e0d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициировавшие расследование в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи. &quot;Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной&quot;, - говорится в заявлении Байдена.По его словам, оппоненты-республиканцы не работают на благо США. "Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи", - подчеркнул Байден. Расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели. Байден заявил, что республиканцы в конгрессе предпочитают выступать против действующего президента, а не принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил ранее, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи. Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену.
https://ria.ru/20231214/dokazatelstva-1915667100.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_85:0:2264:1634_1920x0_80_0_0_c5b9d3b9f9eb642ad4ada04ec7007fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, украина, джо байден, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Майк Джонсон, Конгресс США
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи

Байден обвинил республиканцев в атаке с помощью лжи после решения по импичменту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициировавшие расследование в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи.
«

"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении Байдена.

По его словам, оппоненты-республиканцы не работают на благо США. "Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи", - подчеркнул Байден.
Расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.
Байден заявил, что республиканцы в конгрессе предпочитают выступать против действующего президента, а не принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил ранее, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи. Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Джонсон заявил о доказательствах получения Байденами денег от иностранцев
02:15
 
В миреСШАИзраильУкраинаДжо БайденМайк ДжонсонКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала