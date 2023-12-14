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Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи - РИА Новости, 14.12.2023
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициировавшие расследование в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T02:28
2023-12-14T02:28
2023-12-14T02:28
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициировавшие расследование в рамках процедуры импичмента против него, атакуют с помощью лжи. "Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении Байдена.По его словам, оппоненты-республиканцы не работают на благо США. "Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи", - подчеркнул Байден. Расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели. Байден заявил, что республиканцы в конгрессе предпочитают выступать против действующего президента, а не принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил ранее, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи Байдена, от иностранцев, а также о взаимодействии президента с иностранными клиентами его семьи. Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену.
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В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Майк Джонсон, Конгресс США
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лжи
Байден обвинил республиканцев в атаке с помощью лжи после решения по импичменту