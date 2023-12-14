https://ria.ru/20231214/bam-1915814403.html

Нужно как следует отметить 50-летие БАМа, заявил Путин

Нужно как следует отметить 50-летие БАМа, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Нужно как следует отметить 50-летие БАМа, заявил Путин

Нужно как следует отметить 50-летие Байкало-Амурской магистрали, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:24

2023-12-14T15:24

2023-12-14T15:25

экономика

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нужно как следует отметить 50-летие Байкало-Амурской магистрали, сказал президент России Владимир Путин. В ходе подведения итогов Путину передали предложение "бамовского" содружества о создании Байкало-Амурской железной дороги от Тайшета до Советской Гавани в составе ОАО "РЖД". По данным ветеранов БАМа, это позволит ускорить сроки реализации проектов БАМ-2, БАМ-3 и даст старт строительству новых железных дорог на востоке страны. "Честно говоря, никогда не обращал на это внимание, я впервые слышу, что такая проблема существует, что он (БАМ – ред.) разделен между различными участками дороги. Ведь все это так или иначе все равно принадлежит ОАО "РЖД". Мне Олег Валентинович (Белозеров - ред.), руководитель РЖД, не говорил, что такая проблема есть. Но я тем не менее с ним переговорю, и с министром (транспорта РФ Виталием) Савельевым переговорю, и с Олегом переговорю. Если они считают, что необходимо объединять, то пусть объединяют. Я не против", - сказал Путин, отвечая на вопрос. "Я понимаю, что (нужно - ред.) выделить одну линию от Тайшета до Совгавани. Но это сама РЖД должна инициировать или Минтранс. Никогда никто не ставил этого вопроса. Пожалуйста. Я переговорю с ними, и с министром Савельевым переговорю, и с руководителем ОАО "РЖД", но, если это целесообразно, пусть делают", - сказал Путин. При этом глава государства отметил, что не очень понимает, поможет ли это строительству. "У них постоянно, извините за моветон, терки идут - кому, сколько, кто будет строить, на каких условиях. Этим занимается вице-премьер (Марат) Хуснуллин, я в целом так отдаю себе отчет, что происходит. Работа идет в тяжелых условиях, но все цели будут достигнуты. Обязательно обещаю вам, что посмотрю на это. Я просто в первый раз слышу, что такая проблема существует, тем более, если она от "бамовцев" исходит, надо с уважением к этому отнестись. А 50-лет БАМу мы должны как следует отметить", - сказал Путин. БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным