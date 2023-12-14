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Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию - РИА Новости, 14.12.2023
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15:06 14.12.2023 (обновлено: 15:32 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/avtovaz-1915807587.html
Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию
Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию - РИА Новости, 14.12.2023
Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию
Президент России Владимир Путин заявил, что АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, и выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:06
2023-12-14T15:32
автоваз
экономика
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, и выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению цен на продукцию."Но "АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, и это ведет к подорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество, а чем больше, тем дешевле. Вот "АвтоВАЗ" идет по этому пути. Надеюсь, что это приведет к снижению цен, но самое главное - создавать свои собственные платформы и их развивать", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин о росте цен на российские автомобили
Путин о росте цен на российские автомобили
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автоваз, экономика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
АвтоВАЗ, Экономика, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию

Путин надеется, что рост производства снизит цены на продукцию "АвтоВАЗа"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, и выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению цен на продукцию.
"Но "АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, и это ведет к подорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество, а чем больше, тем дешевле. Вот "АвтоВАЗ" идет по этому пути. Надеюсь, что это приведет к снижению цен, но самое главное - создавать свои собственные платформы и их развивать", - сказал президент.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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АвтоВАЗЭкономикаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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