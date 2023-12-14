https://ria.ru/20231214/avtovaz-1915807587.html

Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию

Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию - РИА Новости, 14.12.2023

Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию

Президент России Владимир Путин заявил, что АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, и выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:06

2023-12-14T15:06

2023-12-14T15:32

автоваз

экономика

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, и выразил надежду, что увеличение производства приведет к снижению цен на продукцию."Но "АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, и это ведет к подорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество, а чем больше, тем дешевле. Вот "АвтоВАЗ" идет по этому пути. Надеюсь, что это приведет к снижению цен, но самое главное - создавать свои собственные платформы и их развивать", - сказал президент.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о росте цен на российские автомобили Путин о росте цен на российские автомобили 2023-12-14T15:06 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

автоваз, экономика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным