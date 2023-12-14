https://ria.ru/20231214/avtomobili-1915806437.html
Путин высказался о росте цен на российские автомобили
Путин высказался о росте цен на российские автомобили - РИА Новости, 14.12.2023
Путин высказался о росте цен на российские автомобили
Рост цен на российские автомобили в 40% - это много, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:02
2023-12-14T15:02
2023-12-14T15:31
владимир путин
экономика
россия
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915816145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f325c5c0fb5fe12ccc9d0fe1e1b79643.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рост цен на российские автомобили в 40% - это много, заявил президент России Владимир Путин."Согласен, 40% (рост цен - ред.) - много, я понимаю", - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20230915/tsena-1896439974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915816145_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e45b10da3a39bbfdfe635d4a7d3b9eb.jpg
Путин о росте цен на российские автомобили
Путин о росте цен на российские автомобили
2023-12-14T15:02
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Экономика, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин высказался о росте цен на российские автомобили
Путин: рост цен на российские автомобили на 40 процентов — это много