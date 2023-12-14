https://ria.ru/20231214/avtomobili-1915806437.html

Путин высказался о росте цен на российские автомобили

Путин высказался о росте цен на российские автомобили - РИА Новости, 14.12.2023

Путин высказался о росте цен на российские автомобили

Рост цен на российские автомобили в 40% - это много, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:02

2023-12-14T15:02

2023-12-14T15:31

владимир путин

экономика

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рост цен на российские автомобили в 40% - это много, заявил президент России Владимир Путин."Согласен, 40% (рост цен - ред.) - много, я понимаю", - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, итоги года с владимиром путиным