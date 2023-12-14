Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/aviaudary-1915770355.html
Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"
Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 14.12.2023
Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что авиация страны нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:35
2023-12-14T13:35
в мире
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что авиация страны нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. "Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре и военным комплексам в Ливане, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", - говорится в Telegram-канале армии. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"

ЦАХАЛ: истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что авиация страны нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.
"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре и военным комплексам в Ливане, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", - говорится в Telegram-канале армии.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреИзраильХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала