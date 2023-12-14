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Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"

Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 14.12.2023

Израильская армия заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что авиация страны нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:35

2023-12-14T13:35

2023-12-14T13:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что авиация страны нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана. "Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре и военным комплексам в Ливане, принадлежащим террористической организации "Хезболлах", - говорится в Telegram-канале армии. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан