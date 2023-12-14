https://ria.ru/20231214/artilleriya-1915668821.html
Артиллеристы уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Артиллеристы уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:10
2023-12-14T03:10
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении разведчики гвардейской танковой армии визуально и с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение штурмовой группы и бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 противника" - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что разведчики и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. "Расчеты все слаженные. Корректировщики у нас тоже работают умело. Сейчас батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. Ведем огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника с высокоточным боеприпасом. Сегодня работали по скоплению живой силы противника и бронетехнике", - сказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Кузбас".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"На купянском направлении разведчики гвардейской танковой армии визуально и с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение штурмовой группы и бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения. По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 противника" - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что разведчики и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
"Расчеты все слаженные. Корректировщики у нас тоже работают умело. Сейчас батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. Ведем огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника с высокоточным боеприпасом. Сегодня работали по скоплению живой силы противника и бронетехнике", - сказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Кузбас".
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 150 человек