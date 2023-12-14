https://ria.ru/20231214/armeniya-1915812738.html
Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах
Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах - РИА Новости, 14.12.2023
Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах
Президент России Владимир Путин не считает, что Армении был бы выгоден уход из Содружества независимых государств (СНГ), Организации договора о коллективной... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:19
2023-12-14T15:19
2023-12-14T15:37
армения
снг
одкб
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владимир путин
в мире
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает, что Армении был бы выгоден уход из Содружества независимых государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза."Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в ЕАЭС, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства", - сказал президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, снг, одкб, евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным
Армения, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах
Путин: прекращение членства Армении в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не в ее интересах