https://ria.ru/20231214/armeniya-1915812738.html

Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах

Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах - РИА Новости, 14.12.2023

Путин не считает, что выход Армении из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС в ее интересах

Президент России Владимир Путин не считает, что Армении был бы выгоден уход из Содружества независимых государств (СНГ), Организации договора о коллективной... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:19

2023-12-14T15:19

2023-12-14T15:37

армения

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одкб

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

в мире

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает, что Армении был бы выгоден уход из Содружества независимых государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза."Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в ЕАЭС, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства", - сказал президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231129/pashinyan-1912607463.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, снг, одкб, евразийский экономический союз, россия, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным