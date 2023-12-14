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Комитет палаты представителей США поддержал налог на российские активы
Комитет палаты представителей США поддержал налог на российские активы - РИА Новости, 14.12.2023
Комитет палаты представителей США поддержал налог на российские активы
Комитет по международным делам палаты представителей США поддержал законопроект о 100-процентном налоге на некоторые российские и белорусские активы,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:35
2023-12-14T01:35
2023-12-14T01:35
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей США поддержал законопроект о 100-процентном налоге на некоторые российские и белорусские активы, замороженные из-за конфликта вокруг Украины. Комитет поддержал законопроект 41 голосом, пять законодателей высказались против. Нормой предлагается создать фонд реконструкции Украины, в котором будут храниться облагаемые налогом активы. Законопроект призывает госсекретаря дать указание постпреду США при ООН поощрять другие страны к разработке механизмов по переводу доходов от прироста капитала от российских активов Украине. Для вступления в силу проект должен поддержать полный состав палаты, сенат и подписать президент США.
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украина, сша, оон, конгресс сша
Украина, США, ООН, Конгресс США
Комитет палаты представителей США поддержал налог на российские активы
Комитет палаты представителей конгресса США поддержал налог на российские активы