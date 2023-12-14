https://ria.ru/20231214/agrarii-1915907598.html
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области
Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:37
2023-12-14T20:37
2023-12-14T20:48
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экономика
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. Правительство области отмечает, что в четверг президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, высоко оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2023 году, подчеркнув важность дальнейшей государственной поддержки отрасли. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в сфере агропромышленного комплекса регион успешно решает задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности, поставленные президентом России. "По итогам уборочной кампании в регионе очень хорошие показатели. Практически по всем сельхозкультурам цифры намного выше уровня прошлого года. У нас рекордный показатель по сбору зерновых и успехи в сфере молочного животноводства", - отметил глава губернатор. На поддержку отрасли в 2024 году в Ярославской области правительством региона предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. В рамках госпрограммы правительства региона "Комплексное развитие сельских территорий" планируется дополнительно выделить 706 миллионов рублей. Сообщается, что в текущем году начала действовать новая мера помощи сельхозпроизводителям – на увеличение производства картофеля и овощей. На ее финансирование из федерального и областного бюджетов правительством Ярославской области направлено 49 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html
https://ria.ru/20231204/promproizvodstvo-1913683458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ярославская область, россия, владимир путин
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Россия, Владимир Путин
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона.
Правительство области отмечает, что в четверг президент России Владимир Путин
на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, высоко оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2023 году, подчеркнув важность дальнейшей государственной поддержки отрасли.
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий
По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в сфере агропромышленного комплекса регион успешно решает задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности, поставленные президентом России.
«
"По итогам уборочной кампании в регионе очень хорошие показатели. Практически по всем сельхозкультурам цифры намного выше уровня прошлого года. У нас рекордный показатель по сбору зерновых и успехи в сфере молочного животноводства", - отметил глава губернатор.
На поддержку отрасли в 2024 году в Ярославской области правительством региона предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. В рамках госпрограммы правительства региона "Комплексное развитие сельских территорий" планируется дополнительно выделить 706 миллионов рублей.
Сообщается, что в текущем году начала действовать новая мера помощи сельхозпроизводителям – на увеличение производства картофеля и овощей. На ее финансирование из федерального и областного бюджетов правительством Ярославской области направлено 49 миллиона рублей.
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