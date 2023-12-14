https://ria.ru/20231214/agrarii-1915907598.html

Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области

Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023

Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области

Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:37

2023-12-14T20:37

2023-12-14T20:48

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ярославская область

россия

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. Правительство области отмечает, что в четверг президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, высоко оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2023 году, подчеркнув важность дальнейшей государственной поддержки отрасли. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в сфере агропромышленного комплекса регион успешно решает задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности, поставленные президентом России. "По итогам уборочной кампании в регионе очень хорошие показатели. Практически по всем сельхозкультурам цифры намного выше уровня прошлого года. У нас рекордный показатель по сбору зерновых и успехи в сфере молочного животноводства", - отметил глава губернатор. На поддержку отрасли в 2024 году в Ярославской области правительством региона предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. В рамках госпрограммы правительства региона "Комплексное развитие сельских территорий" планируется дополнительно выделить 706 миллионов рублей. Сообщается, что в текущем году начала действовать новая мера помощи сельхозпроизводителям – на увеличение производства картофеля и овощей. На ее финансирование из федерального и областного бюджетов правительством Ярославской области направлено 49 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html

https://ria.ru/20231204/promproizvodstvo-1913683458.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, россия, владимир путин