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Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:37 14.12.2023 (обновлено: 20:48 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/agrarii-1915907598.html
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области - РИА Новости, 14.12.2023
Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области
Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:37
2023-12-14T20:48
ярославская область
экономика
ярославская область
россия
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. Правительство области отмечает, что в четверг президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, высоко оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2023 году, подчеркнув важность дальнейшей государственной поддержки отрасли. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в сфере агропромышленного комплекса регион успешно решает задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности, поставленные президентом России. "По итогам уборочной кампании в регионе очень хорошие показатели. Практически по всем сельхозкультурам цифры намного выше уровня прошлого года. У нас рекордный показатель по сбору зерновых и успехи в сфере молочного животноводства", - отметил глава губернатор. На поддержку отрасли в 2024 году в Ярославской области правительством региона предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. В рамках госпрограммы правительства региона "Комплексное развитие сельских территорий" планируется дополнительно выделить 706 миллионов рублей. Сообщается, что в текущем году начала действовать новая мера помощи сельхозпроизводителям – на увеличение производства картофеля и овощей. На ее финансирование из федерального и областного бюджетов правительством Ярославской области направлено 49 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html
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экономика, ярославская область, россия, владимир путин
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Россия, Владимир Путин

Более миллиарда рублей направят на поддержку аграриев в Ярославской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая моркови
Уборка урожая моркови - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая моркови. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона.
Правительство области отмечает, что в четверг президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, высоко оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли в 2023 году, подчеркнув важность дальнейшей государственной поддержки отрасли.
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По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в сфере агропромышленного комплекса регион успешно решает задачи по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности, поставленные президентом России.
«
"По итогам уборочной кампании в регионе очень хорошие показатели. Практически по всем сельхозкультурам цифры намного выше уровня прошлого года. У нас рекордный показатель по сбору зерновых и успехи в сфере молочного животноводства", - отметил глава губернатор.
На поддержку отрасли в 2024 году в Ярославской области правительством региона предусмотрено 1,1 миллиарда рублей. В рамках госпрограммы правительства региона "Комплексное развитие сельских территорий" планируется дополнительно выделить 706 миллионов рублей.
Сообщается, что в текущем году начала действовать новая мера помощи сельхозпроизводителям – на увеличение производства картофеля и овощей. На ее финансирование из федерального и областного бюджетов правительством Ярославской области направлено 49 миллиона рублей.
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