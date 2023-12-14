https://ria.ru/20231214/aeroport-1915704650.html
Аэропорты столичного региона работают штатно
Аэропорты столичного региона работают штатно - РИА Новости, 14.12.2023
Аэропорты столичного региона работают штатно
Аэропорты московского региона - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский - работают штатно на фоне сложных погодных условий, задержек и отмен рейсов из-за... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:19
2023-12-14T11:19
2023-12-14T11:24
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропорты московского региона - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский - работают штатно на фоне сложных погодных условий, задержек и отмен рейсов из-за метеоусловий нет, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. В столичном регионе идет снег, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивный снегопад ожидается с вечера четверга до утра пятницы, выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30% от месячного объема небесной влаги. "В настоящий момент в московском аэропорту Домодедово отмен и задержек рейсов нет. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы", - сообщили в авиагавани. "В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме. Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров в сложных погодных условиях. Задержанных рейсов по метеоусловиям в аэропорту Шереметьево нет", - сообщили там агентству, отметив при этом, что "Шереметьево, согласно регламентам, с целью обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания по причине длительного усиленного снегопада". Кроме того, Шереметьево рекомендует пассажирам планировать заблаговременный выезд и при необходимости использовать "Аэроэкспресс" для прибытия в аэропорт с учётом текущей дорожной ситуации, отмечают в пресс-службе. "Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - рассказали в пресс-службе аэропорта. Аэропорт Жуковский также работает в штатном режиме, задержек и отмен по погодным условиям не регистрируется, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231205/aeroflot-1913902673.html
https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html
https://ria.ru/20231214/pogoda-1915679109.html
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общество, жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэроэкспресс, новости - туризм
Общество, Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Аэроэкспресс, Туризм, Новости - Туризм
Аэропорты столичного региона работают штатно
Аэропорты столичного региона работают штатно на фоне непогоды
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Аэропорты московского региона - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский - работают штатно на фоне сложных погодных условий, задержек и отмен рейсов из-за метеоусловий нет, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.
В столичном регионе идет снег, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивный снегопад ожидается с вечера четверга до утра пятницы, выпадет до 17,4 миллиметра осадков, или около 30% от месячного объема небесной влаги.
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"В настоящий момент в московском аэропорту Домодедово отмен и задержек рейсов нет. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы", - сообщили в авиагавани.
"В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме. Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров в сложных погодных условиях. Задержанных рейсов по метеоусловиям в аэропорту Шереметьево нет", - сообщили там агентству, отметив при этом, что "Шереметьево, согласно регламентам, с целью обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания по причине длительного усиленного снегопада".
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Кроме того, Шереметьево рекомендует пассажирам планировать заблаговременный выезд и при необходимости использовать "Аэроэкспресс
" для прибытия в аэропорт с учётом текущей дорожной ситуации, отмечают в пресс-службе.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт Жуковский также работает в штатном режиме, задержек и отмен по погодным условиям не регистрируется, уточнили в пресс-службе.
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