https://ria.ru/20231214/aborty-1915709445.html
В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках
В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках - РИА Новости, 14.12.2023
В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках
В РПЦ поддержали внесение в Госдуму законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и надеются, что он будет принят в 2024 году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:29
2023-12-14T11:29
2023-12-14T11:29
религия
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федор лукьянов
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В РПЦ поддержали внесение в Госдуму законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и надеются, что он будет принят в 2024 году, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее в среду заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Представленный проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности, отмечается в тексте пояснительной записки. Лукьянов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина "за настоящую гражданскую и патриотическую позицию в сфере защиты традиционных семейных ценностей", всех руководителей регионов, "а также депутатов, которые не только словом, но и делом поддерживают инициативы в области охраны жизни и здоровья". "Законопроект нацелен на сохранение нравственного и физического здоровья семей и женщин, продиктован необходимостью уберечь женщину от этой калечащей душу и тело манипуляции. Согласно результатам научных исследований, в странах Европы и Азии самые высокие цифры по заболеваемости раком молочной железы – в странах с самым большим количеством абортов. Беременная женщина должна чувствовать поддержку своего выбора в пользу рождения ребенка от государства и общества, а не быть источником обогащения для коммерческих клиник. Законы бизнеса не должны касаться святого – жизни и здоровья наших матерей и будущих поколений", - сказал Лукьянов. По его словам, внесение законопроекта также показывает, что государство действительно "стоит на страже ценности жизни и достоинства человека с самого начала его бытия". "Принятие данного законопроекта сделает более эффективными как профилактические меры (профилактику абортов, например, обязательное консультирование перед абортом и соблюдение "недели тишины" - ред.), так и меры экономической поддержки семьи. Этот закон также поддержит тех представителей частной медицины, которые заняли нравственную позицию, несмотря на давление абортных лоббистов. Сегодня десятки регионов передают друг другу эстафету жизни, и позиция их руководителей заслуживает высокой нравственной оценки со стороны Русской православной церкви", - пояснил иерей. "Миллионы православных верующих надеются, что данный законопроект будет принят законодателями в год семьи, что наряду с другими мерами поддержки и защиты семьи положит начало демографическому возрождению отечества", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html
https://ria.ru/20231201/fom-1913243737.html
https://ria.ru/20231121/prezervativy-1910708476.html
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россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, Общество
В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках
РПЦ надеется на принятие закона о запрете абортов в частных клиниках в 2024 году
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В РПЦ поддержали внесение в Госдуму законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и надеются, что он будет принят в 2024 году, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее в среду заксобрание Нижегородской области
внесло в Госдуму проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Представленный проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России
и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности, отмечается в тексте пояснительной записки.
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Лукьянов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
"за настоящую гражданскую и патриотическую позицию в сфере защиты традиционных семейных ценностей", всех руководителей регионов, "а также депутатов, которые не только словом, но и делом поддерживают инициативы в области охраны жизни и здоровья".
"Законопроект нацелен на сохранение нравственного и физического здоровья семей и женщин, продиктован необходимостью уберечь женщину от этой калечащей душу и тело манипуляции. Согласно результатам научных исследований, в странах Европы
и Азии
самые высокие цифры по заболеваемости раком молочной железы – в странах с самым большим количеством абортов. Беременная женщина должна чувствовать поддержку своего выбора в пользу рождения ребенка от государства и общества, а не быть источником обогащения для коммерческих клиник. Законы бизнеса не должны касаться святого – жизни и здоровья наших матерей и будущих поколений", - сказал Лукьянов.
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По его словам, внесение законопроекта также показывает, что государство действительно "стоит на страже ценности жизни и достоинства человека с самого начала его бытия".
"Принятие данного законопроекта сделает более эффективными как профилактические меры (профилактику абортов, например, обязательное консультирование перед абортом и соблюдение "недели тишины" - ред.), так и меры экономической поддержки семьи. Этот закон также поддержит тех представителей частной медицины, которые заняли нравственную позицию, несмотря на давление абортных лоббистов. Сегодня десятки регионов передают друг другу эстафету жизни, и позиция их руководителей заслуживает высокой нравственной оценки со стороны Русской православной церкви", - пояснил иерей.
"Миллионы православных верующих надеются, что данный законопроект будет принят законодателями в год семьи, что наряду с другими мерами поддержки и защиты семьи положит начало демографическому возрождению отечества", - заключил собеседник агентства.
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