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Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили на лечение - РИА Новости, 13.12.2023
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17:48 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zhitelnitsa-1915593227.html
Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили на лечение
Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили на лечение - РИА Новости, 13.12.2023
Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили на лечение
Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани за попытку убийства своей сестры и племянника кувалдой,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:48
2023-12-13T17:48
происшествия
крымский район
россия
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани за попытку убийства своей сестры и племянника кувалдой, сообщили в краевой прокуратуре. Установлено, что в июне 2022 года 36-летняя подсудимая гостила у своей сестры в селе Киевском Крымского района. Во время ссоры с родственницей фигурантка взяла кувалду и ударила ее в голову. На помощь матери пришел ее 15-летний сын, фигурантка начала бить кувалдой и племянника. Потерпевшие получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц). "Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, гражданка обнаруживает психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени, нуждается в принудительном лечении. Суд применил к женщине меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
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происшествия, крымский район, россия
Происшествия, Крымский район, Россия
Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили на лечение

Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани за попытку убийства своей сестры и племянника кувалдой, сообщили в краевой прокуратуре.
Установлено, что в июне 2022 года 36-летняя подсудимая гостила у своей сестры в селе Киевском Крымского района. Во время ссоры с родственницей фигурантка взяла кувалду и ударила ее в голову. На помощь матери пришел ее 15-летний сын, фигурантка начала бить кувалдой и племянника. Потерпевшие получили повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц).
«
"Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, гражданка обнаруживает психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени, нуждается в принудительном лечении. Суд применил к женщине меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Источник: ученого Абрамова могут поместить в психбольницу
30 ноября, 14:26
 
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