https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

"Сплетясь, как пара змей": Зеленский и Байден топят друг друга

"Сплетясь, как пара змей": Зеленский и Байден топят друг друга - РИА Новости, 13.12.2023

"Сплетясь, как пара змей": Зеленский и Байден топят друг друга

Американская пресса, освещающая вояж киевского гетмана в США, пишет о чем угодно, кроме истинной подоплеки события. Зачем вообще надо было устраивать этот... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:12

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

аналитика

политика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915407918_345:365:2810:1751_1920x0_80_0_0_fd62d5de1623765e29903a615a807e68.jpg

Американская пресса, освещающая вояж киевского гетмана в США, пишет о чем угодно, кроме истинной подоплеки события. Зачем вообще надо было устраивать этот "наспех организованный визит", как характеризует его The New York Times?Зеленский надеялся, что поток его красноречия переубедит конгрессменов и сенаторов, насмерть упершихся в денежном вопросе? Это сомнительно. Киеву уже не раз открытым текстом пояснили, что он не справился, сам виноват и денег ему давать решительно не хотят, во всяком случае, пока там у власти сам Зеленский.Больше трех месяцев тянется волынка с согласованием байденовского пакета помощи Украине. То один предлог находят, то другой. Пресловутый двухпартийный консенсус насчет Незалежной, которым так размахивали в начале СВО, поломался окончательно: выборы на носу, какой там может быть консенсус? Зеленский может распинаться сколько угодно, но это ни на что не повлияет. Кстати, понимая это, он неделю назад сам отказался выступать по видеосвязи перед сенаторами США.А зачем этот визит был нужен Байдену? Чтобы вывести в свет своего политического питомца и попросить под него деньжат, как клянчат на улице денег на "лечение собачки"? Но очевидно, что это не прокатит. Его собачка надоела всем хуже горькой редьки.Представляется, что у встречи двух лидеров были более глубокие, личностные, можно сказать, интимные мотивы. Дело в том, что в Вашингтоне многие действительно задумываются о том, чтобы сменить Зеленского на более управляемую фигуру. О том же задумываются и в Лондоне, регулярно пиаря Залужного.Висит над Зеленским дамокловым мечом тема выборов — он догадывается, что "народное волеизъявление" для его хозяев станет предлогом, чтобы убрать его с шахматной доски. Нетрудно догадаться, насколько опасна для него потеря власти.Но ведь ровно в той же ситуации находится и Джо Байден. У него тоже на носу выборы, причем он крайне непопулярен. Мало того, ему грозит импичмент, а вслед за ним и уголовное преследование по таким тяжким статьям, как, в частности, государственная измена. Причем опасность грозит не только ему, но и его брату Джиму, а главное — родной кровиночке, сыну Хантеру.Что характерно — всей информацией, которая может утопить Байдена, располагает как раз Владимир Зеленский. Шалости на Украине с многомиллионными взятками, зарплатой Хантера в "Бурисме", увольнением генпрокурора Шокина, организованным Джо Байденом, — все это и есть состав преступлений, которые республиканцы инкриминируют текущему президенту США.Летом по этому вопросу перед комитетом конгресса США выступал бывший подельник Хантера Байдена Девон Арчер. Он под присягой засвидетельствовал, что Джо Байден (на тот момент вице-президент США) был в курсе всех делишек своего сына, участвовал по громкой связи в его переговорах о взятках и получал с них откаты.По этому делу республиканцы нашли свидетельницу — бывшего главного бухгалтера "Бурисмы". Однако вот незадача: летом эта женщина внезапно умерла — незадолго до того, как со своими откровениями выступил Арчер. Кстати, муж этой дамы, Николай Лисин, бывший совладелец "Бурисмы", тоже погиб несколько лет назад в загадочном ДТП.Как видим, кто-то очень заинтересован в том, чтобы клан Байденов остался у власти. А всей чувствительной информацией по этому вопросу располагает нынешний лидер Украины.Долгое время либеральные американские журналисты изо всех сил заметали под ковер эту неудобную тему. Однако после официального выступления Арчера молчать стало уже невозможно. А не является ли президент США марионеткой Киева — задался вопросом тесно связанный с американскими спецслужбами журнал Newsweek.Если дела обстоят так, то вояж Зеленского выглядит вполне логичным мероприятием. Киевский вождь мог припугнуть американского лидера имеющимся компроматом и потребовать, чтобы его оставили на посту и отсыпали деньжат. Рискованно? Да, конечно. Но хороших решений для Зеленского все равно не осталось.Байден, в свою очередь, мог попытаться откупиться от шантажиста — деньгами, оружием, обещаниями. Ему тоже не выгодно, если его политические противники заменят Зеленского на своего человечка. Этот человечек вполне сможет — в уплату за должность — обнародовать компромат на президента США.Немудрено, что, агитируя за помощь Украине, Байден ведет себя настолько истерично: то грозит ядерной войной, то запугивает конгрессменов "нападением Путина". Не судите строго старика, для него сейчас на кону стоит очень много — и собственная свобода, и свобода сыночки.Представляется, что выступления Зеленского перед американскими законодателями — это просто антураж его визита, заведомо бесцельный и бесполезный. Истинная же цель его вояжа — личная встреча с Байденом. Ну нельзя же такие деликатные вопросы, чреватые тюремным сроком, обсуждать по телефону.Взаимный шантаж, зашкаливающая коррупция, госизмена, предательство национальных интересов — удивительно, на каких темах сблизились Джо Байден и Владимир Зеленский. Это был бы хороший сюжет для политической комедии — президент США, попавший в зависимость от своего миньона, — если бы оба одновременно не гробили в угоду своей алчности Украину и ее жителей.Неизвестно, чем закончится этот клинч, но пока отношения двух лидеров хорошо описываются словами классика: "И мы, сплетясь, как пара змей, // Обнявшись крепче двух друзей, // Упали разом..."

https://ria.ru/20231212/general-1915210167.html

https://ria.ru/20231115/ssha-1909514669.html

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438856.html

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

владимир зеленский, джо байден, украина, сша, аналитика, политика, в мире