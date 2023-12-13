https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915619544.html

​Спецоперация, 13 декабря: Зеленского поставил в тупик вопрос о России

​Спецоперация, 13 декабря: Зеленского поставил в тупик вопрос о России - РИА Новости, 13.12.2023

​Спецоперация, 13 декабря: Зеленского поставил в тупик вопрос о России

О сомнениях Зеленского по поводу исхода конфликта, попытках украинских диверсантов проникнуть на Запорожскую атомную электростанцию и ходе спецоперации — в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:18

2023-12-13T19:18

2023-12-13T20:04

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

джо байден

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. О сомнениях Зеленского по поводу исхода конфликта, попытках украинских диверсантов проникнуть на Запорожскую атомную электростанцию и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииВСУ за сутки потеряли на всех направлениях спецоперации более 600 военнослужащих, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что российские подразделения за этот период уничтожили 11 единиц бронетехники противника, включая танки и боевые машины пехоты, а также 11 гаубиц.Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотников, поразили три хранилища боеприпасов и склад горючего, а также радиолокационную станцию кругового обзора 79К6 "Пеликан". Всего удалось нанести удары по живой силе и технике в 118 районах.В свою очередь, средства ПВО уничтожили шесть украинских дронов в Луганской и Донецкой народных республиках. Зеленский начал сомневаться в исходе конфликта Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме не смог внятно ответить на вопрос журналистов по поводу способности Украины победить в конфликте с Россией без новой помощи со стороны Вашингтона, передает агентство Блумберг. Как уточняется, он отреагировал молча, слегка пожав плечами. Байден, в свою очередь, отметил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а также снова призвал конгресс принять до ухода на новогодние каникулы дополнительный запрос на финансирование целей национальной безопасности, включая поддержку Украины.По итогам встречи американский президент заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются. Накануне Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Американский президент уточнил, что речь идет о поддержке по линии Министерства обороны США и ожидается, что она "быстро поступит" на Украину.Смехотворная помощь Издание Politico отмечает, что Байден не смог дать Зеленскому обещание оказать поддержку в дальнейшем. "Это еще один признак того, что Байден не может свободно действовать на мировой арене, как ему заблагорассудится", — говорится в публикации.Указ президента США Джо Байдена о выделении Украине пакета помощи на 200 миллионов долларов — это смехотворный политический жест, а Зеленскому вряд ли удастся уговорить конгресс на большее, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его словам, это вынужденная ситуация: в условиях пребывания Зеленского в Вашингтоне и неопределенности с голосованием по пакетной помощи, которая включает очередные средства для Украины, Байден сделал такой чисто символический жест в пределах своих возможностей. В октябре президент США обращался к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования, в котором для Украины предусматривался 61 миллиард долларов.В Киеве звучала воздушная тревогаРанним утром в среду украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что в Киеве раздаются взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигналы прозвучали в 4:15 (5:15 мск).Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. За ним, по оценке Москвы, стояли киевские спецслужбы. Удары наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Российские "Ланцеты" продолжают выбивать технику ВСУРасчеты БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" два танка и самоходно-артиллерийскую установку на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что дроны обнаружили замаскированную технику, с помощью которой ВСУ вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра. Для их уничтожения командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" решило задействовать "Ланцеты", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты". Диверсанты Украины пытаются проникнуть на ЗАЭС Подразделения российских войск, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически еженедельно пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир антидиверсионной группы Вооруженных сил России.Ранее подразделения, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, начали активные занятия по антидиверсионной работе, что обусловлено снижением температуры и обледенением остатков воды в чаше водохранилища. "Наша задача — обеспечить безопасность стратегического объекта — Запорожской атомной станции — от прорыва противника со стороны Никополя (город под контролем ВСУ на берегу Каховского водохранилища). Это задача моего взвода. Взвод из мобилизованных бойцов. Диверсанты раз в одну-две недели замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению", — рассказал командир.

https://ria.ru/20231213/fevral-1915562018.html

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231213/pravda-1915525193.html

https://ria.ru/20231213/usloviya-1915493015.html

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украина, владимир зеленский, джо байден, россия, сша, вооруженные силы украины