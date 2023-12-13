https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html

Валерий Залужный: что известно о главнокомандующем ВСУ

Валерий Залужный: биография главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный: что известно о главнокомандующем ВСУ

Валерий Залужный – украинский военачальник, главнокомандующий ВСУ. Член ставки Зеленского и Совета национальной безопасности Украины. Факты из биографии и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:43

2023-12-13T14:43

2023-12-13T14:43

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Валерий Залужный – украинский военачальник, главнокомандующий ВСУ. Член ставки Зеленского и Совета национальной безопасности Украины. Факты из биографии и личной жизни генерала, а также скандалы и последние новости, связанные с ним – в материале РИА Новости.Валерий Федорович ЗалужныйСколько летЗалужный родился 8 июля 1973 года. Сейчас ему 50 летНациональностьПо национальности генерал – украинец.БиографияДетство и юностьВалерий Залужный провел детство в городе Новоград-Волынский, ныне Звягель, Житомирской области. Жил вблизи воинской части. Второй родиной считает Чернигов, откуда родом его мать. С юных лет мечтал стать военным. Закончил девять классов школы №9. Будущий генерал успехов в учебе не имел. По словам его учительницы, был троечником. К участию в художественной самодеятельности и в спортивных соревнованиях особого интереса не проявлял.В 1989 году пошел учится в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил с отличием. Дальнейший путь Залужный решил связать с военным делом и в 1993-м поступил в Одесский институт Сухопутных войск. Закончил его с красным дипломом. Следующим этапом в военном образовании стала Национальная академия обороны Украины, из которой он выпустился с золотой медалью в 2007 году.Залужный продолжил совершенствовать свои знания в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского. По его окончании в 2014 году, был награжден переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки. Кроме того, генерал в 2020-м получил диплом магистра в Острожской академии по специальности "Международные отношения". По данным украинских СМИ, главком ВСУ пишет диссертацию на соискание степени доктора наук. Защищаться планирует в Одесской юридической академии.Военная карьераВ отличие от многих коллег, Залужный не служил в советской армии. С 1997 по 2005 год он прошел все начальные ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов, командир батальона.С 2007 по 2009 Залужный - начальник штаба и первый замкомандующего 24-й отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 - командует 51-й отдельной механизированной бригадой. В 2014-м - его назначили на должность замкомандира сектора "С" в зоне АТО в Донецкой области. Его бригада участвовала в боях под Дебальцево. Назначал на руководящие должности молодых офицеров. Подчиненные отмечали его открытость. После АТО вернулся к штабной работе.В 2017-м Залужный получил звание генерал-майора и должность заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Годом позже он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединенными силами. В 2019 году его назначили командующим войсками оперативного командования "Север".На должность Главнокомандующего ВСУ Залужного назначил Владимир Зеленский 27 июля 2021 года. На этой должности он внедрял в украинскую армию западные стандарты НАТО. Лоббировал проведение совместных учений. Проводил процесс децентрализации управления войсками. Генерал сделал ставку на развитие сержантского корпуса и поставил цель обеспечить изучение украинскими военнослужащими английского языка.Регулярно общается с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. В ноябре 2023-го Залужный впервые появился на международном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн".В Конотопе (Сумская область), Старой Синяве (Хмельницкая область) и Покрове (Днепропетровская область) есть улицы имени Валерия Залужного. В 2022 году главком ВСУ вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Западные СМИ прозвали его "железный генерал".Личная жизньОтец Залужного был офицером. О матери известно только то, что она родом из Черниговской области. Есть младший брат. Более двадцати лет генерал женат на Елене Залужной. Известно, что до 2020 года она работала финансистом "Укргазбанка". Жена генерала — активный пользователь социальных сетей, часто публикует фото с отдыха. Есть две дочери. По словам Залужного, старшая дочь – военнослужащая Киевского гарнизона, младшая, Кристина, учится на врача в Одессе. Семья любит пешие походы и путешествия по Украине.НаградыУ Залужного есть несколько наград:- Крест боевых заслуг;- Орден Богдана Хмельницкого III степени;- Именное огнестрельное оружие;- Всеукраинская премия имени Братьев Лепких;- Орден святого великомученника Георгия Победоносца;- почётный нагрудный знак "За доблестную военную службу Родине";- награда Министерства обороны Украины "Ветеран военной службы";- почётный нагрудный знак "За заслуги перед Вооружёнными Силами Украины";- нагрудный знак Начальника Генерального штаба "За достижения в военной службе";- нагрудный знак "Участник АТО".Публичные конфликтыВ статье для американского журнала The Economist Залужный заявил о позиционном тупике на передовой и указал, что к этому привела неадекватная оценка окружения Зеленского возможностей ВСУ. Украинский лидер, не согласился с такой оценкой. По словам замглавы офиса президента Игоря Жовквы откровения генерала вызвали у западных партнеров "панику", а у украинцев вопросы. По мнению издания, многие в правительстве согласны с "трезвыми выводами" Залужного, который открыто говорит о проблемах в войсках.Удивление в украинских военных кругах вызвало увольнение Зеленским в обход главкома командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко — одного из главных и, как уверяют, результативных заместителей Залужного. Министр обороны Рустем Умеров признался, что это его личное решение, но причины не назвал.Депутат Рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в нереалистичных идеях и иррациональных решениях. Якобы генерал предлагал создать армию солдат-роботов, некомпетентно руководил войсками в наступлении и требовал бесполезные для Украины самолеты F-16.В обход Залужного ставка общается с командующими Сухопутных войск Сырским и Воздушных сил Олещуком. Напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, стала публичной. Не смотря на множество подтверждающих это публикаций украинских и западных СМИ, глава офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что главком и президент не конфликтуют. В то же время в поддержку Залужного выступает мэр Киева Виталий Кличко, у которого сейчас также напряженные отношения с Зеленским.Последние новости связанные с главнокомандующим ВСУПри не совсем ясных обстоятельствах в свой день рождения погиб помощник Залужного майор ВСУ Геннадий Частяков. По официальной версии МВД, в подарочном наборе, который погибшему вручил коллега — полковник Тимченко, были гранаты, а Частяков случайно привел в действие одну из них.В последнее время растут слухи о возможности Валерия Залужного выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Официально власти страны заявили, что не намерены проводить голосование в условиях боевых действий, но такая возможность несколько месяцев открыто обсуждалась в эфире украинских телеканалов и на страницах изданий.Кандидатуру Залужного на пост президента публично поддержал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. В эфире украинского телевидения он заявил журналистке, которая сравнила главкома с Шарлем де Голлем, что без раздумий пошел бы в команду к генералу.Недавний опрос показал, что Залужному доверяют около 70% украинцев, а Зеленскому – всего 32%. Президент рискует проиграть выборы на Украине, если его конкурентом станет главком. Агентство "Рейтинг" также утверждает, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то первое место на них заняла бы гипотетическая "Партия Залужного".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, валерий залужный, вооруженные силы украины