https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915484827.html

Парламент Японии отклонил резолюцию оппозиции о недоверии правительству

Парламент Японии отклонил резолюцию оппозиции о недоверии правительству - РИА Новости, 13.12.2023

Парламент Японии отклонил резолюцию оппозиции о недоверии правительству

Нижняя палата парламента Японии большинством голосов отклонила проект резолюции о недоверии правительству, поданный оппозиционной Конституционно-демократической РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:46

2023-12-13T11:46

2023-12-13T11:46

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ТОКИО, 13 дек – РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии большинством голосов отклонила проект резолюции о недоверии правительству, поданный оппозиционной Конституционно-демократической партией на фоне скандала об "откатах" в правящей Либерально-демократической партии. Трансляция идет на сайте палаты. Ранее в среду оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды на фоне скандала вокруг системы "откатов". По закону, в случае принятия резолюции в 10-дневный срок правительство должно было бы или в полном составе подать в отставку, или премьер-министр должен был бы объявить о роспуске парламента и назначении новых выборов, чтобы узнать волю народа. Скандал, который набирает обороты в Японии и который будет стоить портфелей четырем министрам и как минимум пяти их заместителям и нескольким членам партийного руководства, начинался с того, что обнаружилось разночтение между реально поступавшими на счета фракций экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ и крупного партийного функционера Тосиро Никая средствами и суммами, указанными в финансовой отчетности. Дальнейшее расследование, которое ведет особый отдел Токийской прокуратуры, показало, что разница поступала в карман депутатам и также не указывалась ими как доход. Стало известно, что сокрытием доходов, но в меньших объемах, грешила и фракция премьер-министра Кисиды, которую он спешно покинул на прошлой неделе. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысяч долларов) за последние пять лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики Нисимуры в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото. При этом суммы "откатов" заметно отличались. Так, среди депутатов Ясутада Оно за пять лет получил более 50 миллионов иен (около 350 тысяч долларов), Ёситака Икэда и Яити Танигава - каждый по 40 миллионов иен (280 тысяч долларов). Предполагается, что после окончания парламентской сессии 13 декабря премьер-министр Фумио Кисида произведет перестановки в правительстве и руководстве партии. Как ожидается, свои посты покинут четыре министра, включая генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, и их заместителей. Глава политсовета партии Хагиуда также подаст заявление об отставке.

https://ria.ru/20230917/otstavka-1896844472.html

https://ria.ru/20231212/ieroglif-1915219363.html

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в мире, япония, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, сша, россия, фумио кисида