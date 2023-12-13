https://ria.ru/20231213/yaponiya-1915446194.html

Глава политсовета правящей партии Японии подаст в отставку

Глава политсовета правящей партии Японии подаст в отставку - РИА Новости, 13.12.2023

Глава политсовета правящей партии Японии подаст в отставку

Глава политсовета правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда в ближайшее время подаст в отставку на фоне скандала с системой "откатов",... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:33

2023-12-13T08:33

2023-12-13T08:33

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синдзо абэ

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 13 дек – РИА Новости. Глава политсовета правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда в ближайшее время подаст в отставку на фоне скандала с системой "откатов", существовавшей в партии, сообщил телеканал NHK. Скандал, который набирает обороты в Японии и который будет стоить портфелей четырем министрам и как минимум пяти их заместителям и нескольким членам партийного руководства, начинался с того, что обнаружилось разночтение между реально поступавшими на счета фракций экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ и крупного партийного функционера Тосиро Никая средствами и суммами, указанными в финансовой отчетности. Дальнейшее расследование, которое ведет особый отдел Токийской прокуратуры, показало, что разница поступала в карман депутатам и также не указывалась ими как доход. Стало известно, что сокрытием доходов, но в меньших объемах, грешила и фракция премьер-министра Кисиды, которую он спешно покинул на прошлой неделе. Как ожидается, в четверг Кисида отправит в отставку генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно, министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру, министра общенациональных дел и коммуникаций Дзюндзи Судзуки, министра сельского лесного и рыбного хозяйства Итиро Мияситу и по крайней мере пять заместителей министров из числа политиков-членов фракции экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Ранее Хагиуда заявил, что если в отставку будут отправлены министры, то велика и его ответственность как главы политсовета партии. Хагиуда является одной из видных фигур партии, в разные годы он занимал посты министра экономики и министра науки и образования. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за пять лет оказались суммы более чем в 500 миллионов иен, это как минимум около 3 миллионов долларов. Дальнейшее расследование показало, что, если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысяч долларов США. В центре скандала о получении "откатов" из партийных средств оказался генеральный секретарь правительства, "правая рука" Кисиды Хирокадзу Мацуно. Мацуно, как и министр экономики Ясутоси Нисимура, а также почти все руководство партии подозреваются в получении более 10 миллионов иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние пять лет в виде "откатов" от партийных средств. Помимо Мацуно и министра экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимура в скандале оказались замешаны представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото. При этом суммы "откатов" заметно отличались. Так, среди депутатов Ясутада Оно за пять лет получил более 50 миллионов иен (около 350 тысяч долларов), Ёситака Икэда и Яити Танигава - каждый по 40 миллионов иен (280 тысяч долларов).

https://ria.ru/20231211/yaponiya-1915004387.html

https://radiosputnik.ru/20231208/yaponiya-1914517204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, коити хагиуда, россия, сша