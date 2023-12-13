https://ria.ru/20231213/yakutsk-1915471546.html
В Якутске закрыли свыше 40 наливаек
В Якутске закрыли свыше 40 наливаек - РИА Новости, 13.12.2023
В Якутске закрыли свыше 40 наливаек
Свыше 40 точек общепита, торгующих алкоголем, закрыли в Якутске после ужесточения правил торговли, с сентября в этот список вошли 80 объектов, сообщил глава... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:48
2023-12-13T10:48
2023-12-13T10:48
республика саха (якутия)
якутск
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Свыше 40 точек общепита, торгующих алкоголем, закрыли в Якутске после ужесточения правил торговли, с сентября в этот список вошли 80 объектов, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем канале в Telegram. "В списке общепитов, торгующих алкоголем, попавших с 1 сентября под новые ограничения по площади и расстояниям от соцобъектов и многоквартирных домов, – порядка 80 заведений. 43 из них, по состоянию на конец ноября, закрыты. 22 "наливайки", несмотря на неоднократные предостережения, продолжают работу. Остальные сменили профиль или закрыты на реконструкцию", - рассказал градоначальник. Закон, ужесточивший правила продажи алкоголя в Якутии, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Как отметил Григорьев, на очередном совещании с участием правоохранительных и надзорных органов решено активизировать работу по нарушителям совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма, прокуратурой и полицией. "Также необходимо усилить надзор за реконструкциями "наливаек", чтобы не допускать нарушений норм безопасности. Порекомендовали МВД ужесточить практику по пресечению торговли алкоголем из наливаек "на вынос" в неустановленное время. Считаю, что вместо мелких штрафов продавцам нужно выписывать крупные – на владельцев заведений, ИП и ООО, размер которых в десятки раз больше", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, евгений григорьев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Евгений Григорьев
В Якутске закрыли свыше 40 наливаек
В Якутске закрыли свыше 40 наливаек после ужесточения правил торговли алкоголем
ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости.
Свыше 40 точек общепита, торгующих алкоголем, закрыли в Якутске после ужесточения правил торговли, с сентября в этот список вошли 80 объектов, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем канале в Telegram
.
"В списке общепитов, торгующих алкоголем, попавших с 1 сентября под новые ограничения по площади и расстояниям от соцобъектов и многоквартирных домов, – порядка 80 заведений. 43 из них, по состоянию на конец ноября, закрыты. 22 "наливайки", несмотря на неоднократные предостережения, продолжают работу. Остальные сменили профиль или закрыты на реконструкцию", - рассказал градоначальник.
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Закон, ужесточивший правила продажи алкоголя в Якутии, вступил в силу 1 сентября 2023 года.
Как отметил Григорьев, на очередном совещании с участием правоохранительных и надзорных органов решено активизировать работу по нарушителям совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма, прокуратурой и полицией.
"Также необходимо усилить надзор за реконструкциями "наливаек", чтобы не допускать нарушений норм безопасности. Порекомендовали МВД ужесточить практику по пресечению торговли алкоголем из наливаек "на вынос" в неустановленное время. Считаю, что вместо мелких штрафов продавцам нужно выписывать крупные – на владельцев заведений, ИП и ООО, размер которых в десятки раз больше", - сказал он.
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