https://ria.ru/20231213/yakutsk-1915471546.html

В Якутске закрыли свыше 40 наливаек

В Якутске закрыли свыше 40 наливаек - РИА Новости, 13.12.2023

В Якутске закрыли свыше 40 наливаек

Свыше 40 точек общепита, торгующих алкоголем, закрыли в Якутске после ужесточения правил торговли, с сентября в этот список вошли 80 объектов, сообщил глава... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:48

2023-12-13T10:48

2023-12-13T10:48

республика саха (якутия)

якутск

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Свыше 40 точек общепита, торгующих алкоголем, закрыли в Якутске после ужесточения правил торговли, с сентября в этот список вошли 80 объектов, сообщил глава города Евгений Григорьев в своем канале в Telegram. "В списке общепитов, торгующих алкоголем, попавших с 1 сентября под новые ограничения по площади и расстояниям от соцобъектов и многоквартирных домов, – порядка 80 заведений. 43 из них, по состоянию на конец ноября, закрыты. 22 "наливайки", несмотря на неоднократные предостережения, продолжают работу. Остальные сменили профиль или закрыты на реконструкцию", - рассказал градоначальник. Закон, ужесточивший правила продажи алкоголя в Якутии, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Как отметил Григорьев, на очередном совещании с участием правоохранительных и надзорных органов решено активизировать работу по нарушителям совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма, прокуратурой и полицией. "Также необходимо усилить надзор за реконструкциями "наливаек", чтобы не допускать нарушений норм безопасности. Порекомендовали МВД ужесточить практику по пресечению торговли алкоголем из наливаек "на вынос" в неустановленное время. Считаю, что вместо мелких штрафов продавцам нужно выписывать крупные – на владельцев заведений, ИП и ООО, размер которых в десятки раз больше", - сказал он.

https://ria.ru/20231205/algoritm-1913888381.html

https://realty.ria.ru/20231109/nalivayki-1908406559.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, евгений григорьев