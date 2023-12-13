https://ria.ru/20231213/yakutiya-1915590646.html

Якутия - лидер Дальнего Востока по экономическому развитию

Якутия - лидер Дальнего Востока по экономическому развитию - РИА Новости, 13.12.2023

Якутия - лидер Дальнего Востока по экономическому развитию

Российская экономика справилась с внешними вызовами и демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкционное давление. Положительная динамика заметна и на... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:38

2023-12-13T17:38

2023-12-13T17:38

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

экономика

развитие

дальний восток

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Российская экономика справилась с внешними вызовами и демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкционное давление. Положительная динамика заметна и на уровне отдельных субъектов РФ. Среди наиболее активно развивающихся регионов Дальнего Востока - Республика Саха (Якутия), чей валовый внутренний продукт составляет примерно четверть всех регионов Дальневосточного федерального округа. Одной из ключевых сфер экономики Республики является промышленный сектор. По итогам года ожидается рост индекса промышленного производства в этом секторе на 2,9%. Заметную роль играет специальный преференциальный режим, который действует в отношении новых производств. Такую возможность дают территории опережающего развития, которые были созданы по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году. Они обеспечивают налоговые и административные льготы для своих резидентов. В Якутии такой возможностью воспользовались десятки компаний, которые открыли за 5 лет более 9 тысяч новых рабочих мест. Помимо промышленного сектора важное значение для экономики Республики Саха (Якутия) имеет сфера строительства. Здесь также наблюдается довольно высокий рост. По итогам 10 месяцев 2023 года, по данным Росстата, увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Республике составило 28,1%. Это превышает как показатель по Дальневосточному федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом. Драйвером роста в строительстве являются президентские нацпроекты – в республике одномоментно возводятся десятки социальных объектов, в том числе новые жилые дома по программе переселения из аварийного жилья. Высокая динамика также наблюдается в строительстве жилых домов. По итогам 10 месяцев 2023 года в Республике Саха (Якутия) введено в строй 483,0 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений, что является вторым по величине показателем среди регионов Дальневосточного федерального округа. Рост объемов ввода в Республике по сравнению с девятью месяцами прошлого года составил 4,9%. Полноценное и динамичное функционирование экономики невозможно без привлечения инвестиций. Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров Дальневосточного федерального округа по объему инвестиций в основной капитал. По итогам января-октября 2023 года данный показатель в республике составил более 511 млрд рублей, что является вторым по величине значением из всех регионов Дальневосточного федерального округа. При этом рост объема инвестиций в основной капитал в республике был на уровне 17,0%. Положительные тенденции в ключевых сферах экономики находят свое отражение в повышении уровня жизни населения. Так, по итогам января-октября 2023 года средняя зарплата в Республике Саха (Якутия) была более 103,7 тысяч рублей, при этом рост составил 12,1%. Это превышает как показатели по Дальневосточному федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом. В рейтинге регионов РФ по зарплатам, подготовленном агентством РИА Рейтинг, Республика Саха (Якутия) занимает высокое восьмое место среди всех субъектов РФ. Рост заработных плат способствует росту доходов населения. По итогам января – сентября 2023 года, по данным Росстата, номинальные денежные доходы населения Республики выросли на 13,3%, что лучше, чем в Дальневосточном федеральном округе в целом и общероссийского показателя. Реальные денежные доходы населения в Республике Саха (Якутия) по итогам 9 месяцев 2023 года составили 104,9% к аналогичному периоду предыдущего года, что также превышает как показатель по Дальневосточному федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом. В рейтинге регионов по уровню благосостояния семей, подготовленном агентством РИА Рейтинг, Республика Саха (Якутия) входит в десятку лидеров. Повышение уровня доходов населения сказывается на потребительском спросе. По итогам января-октября 2023 года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в республике увеличился на 4,7%. При этом положительная динамика в данной сфере здесь отмечается начиная с июня 2022 года. Стабильное развитие промышленного сектора и строительства положительно влияет на уровень безработицы. В Республике Саха (Якутия), как и в целом по Российской Федерации, отмечается снижение количество тех, кто ищет новое место работы. Так, по итогам августа - октября 2023 года этот показатель в Республике составил 5,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года безработица была на уровне 6,0%. Сохранение в дальнейшем положительных тенденций в основных сферах экономики Республики должно способствовать повышению уровня жизни и продолжению роста благосостояния населения, считает глава республики Айсен Николаев.

https://ria.ru/20231212/yakutiya-1915218906.html

республика саха (якутия)

дальний восток

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республика саха (якутия), экономика, развитие, дальний восток