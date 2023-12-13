https://ria.ru/20231213/vykhodnye-1915475206.html
В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию
В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию - РИА Новости, 13.12.2023
В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:10
2023-12-13T11:10
2023-12-13T11:10
здоровье - общество
россия
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста по два выходных для прохождения диспансеризации каждый год. "Для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять всем работникам от 18 до 39 лет один выходной день раз в три года. Работникам старше 40 лет – один день раз в год, а сотрудникам предпенсионного возраста и пенсионерам – 2 дня один раз в год (приказ Минздрава от 27.04.2021 № 404н)", - говорится в обращении Даванкова. Также автор обращения предложил проиндексировать выплаты врачам за выявление онкологии. По его словам, стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологии ни разу не индексировались с 2020 года. За это время инфляция составила 31,94%. Даванков предложил проиндексировать выплаты на уровне не ниже официальной инфляции. "Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений на поздних стадиях", – подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20231201/dispanserizatsiya-1913268388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию
Даванков предложил давать работающим пенсионерам 2 выходных для диспансеризации
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста по два выходных для прохождения диспансеризации каждый год.
"Для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять всем работникам от 18 до 39 лет один выходной день раз в три года. Работникам старше 40 лет – один день раз в год, а сотрудникам предпенсионного возраста и пенсионерам – 2 дня один раз в год (приказ Минздрава от 27.04.2021 № 404н)", - говорится в обращении Даванкова.
Также автор обращения предложил проиндексировать выплаты врачам за выявление онкологии.
По его словам, стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологии ни разу не индексировались с 2020 года. За это время инфляция составила 31,94%. Даванков предложил проиндексировать выплаты на уровне не ниже официальной инфляции.
"Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений на поздних стадиях", – подчеркнул парламентарий.
Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной