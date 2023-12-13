https://ria.ru/20231213/vykhodnye-1915475206.html

В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию

В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию - РИА Новости, 13.12.2023

В ГД предложили дать работающим пенсионерам два выходных на диспансеризацию

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:10

2023-12-13T11:10

2023-12-13T11:10

здоровье - общество

россия

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением предоставлять работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста по два выходных для прохождения диспансеризации каждый год. "Для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставлять всем работникам от 18 до 39 лет один выходной день раз в три года. Работникам старше 40 лет – один день раз в год, а сотрудникам предпенсионного возраста и пенсионерам – 2 дня один раз в год (приказ Минздрава от 27.04.2021 № 404н)", - говорится в обращении Даванкова. Также автор обращения предложил проиндексировать выплаты врачам за выявление онкологии. По его словам, стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологии ни разу не индексировались с 2020 года. За это время инфляция составила 31,94%. Даванков предложил проиндексировать выплаты на уровне не ниже официальной инфляции. "Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений на поздних стадиях", – подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20231201/dispanserizatsiya-1913268388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, владислав даванков, госдума рф