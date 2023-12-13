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В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено" - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
15:35 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vsevklyucheno-1915552468.html
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено" - РИА Новости, 13.12.2023
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"
Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:35
2023-12-13T15:35
туризм
новости - туризм
турция
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туризм
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi. Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу объяснил, что система должна сохраниться, но при этом турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он готов платить.По словам эксперта, предлагаемая модель, получившая название "плати за то, что используешь", прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive и должна стать его частью.Путевки в отели, работающие по безалкогольной системе all inclusive, обычно процентов на десять дешевле, чем те, где спиртное заранее включено.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
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новости - туризм, турция, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, куда можно лететь, Туризм
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"

Турбизнес Турции предложил изменить формат системы "все включено" в отелях

© iStock.com / Enes EvrenКоктейль-бар в отеле
Коктейль-бар в отеле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / Enes Evren
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi.
Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу объяснил, что система должна сохраниться, но при этом турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он готов платить.
По словам эксперта, предлагаемая модель, получившая название "плати за то, что используешь", прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive и должна стать его частью.
Путевки в отели, работающие по безалкогольной системе all inclusive, обычно процентов на десять дешевле, чем те, где спиртное заранее включено.
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