https://ria.ru/20231213/vsevklyucheno-1915552468.html
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено" - РИА Новости, 13.12.2023
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"
Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:35
2023-12-13T15:35
2023-12-13T15:35
туризм
новости - туризм
турция
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi. Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу объяснил, что система должна сохраниться, но при этом турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он готов платить.По словам эксперта, предлагаемая модель, получившая название "плати за то, что используешь", прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive и должна стать его частью.Путевки в отели, работающие по безалкогольной системе all inclusive, обычно процентов на десять дешевле, чем те, где спиртное заранее включено.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, куда можно лететь, Туризм
В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"
Турбизнес Турции предложил изменить формат системы "все включено" в отелях
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает
Turizm Gazetesi.
Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу объяснил, что система должна сохраниться, но при этом турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он готов платить.
По словам эксперта, предлагаемая модель, получившая название "плати за то, что используешь", прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive и должна стать его частью.
Путевки в отели, работающие по безалкогольной системе all inclusive, обычно процентов на десять дешевле, чем те, где спиртное заранее включено.
Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции