В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"

В Турции предложили изменить правила отдыха по системе "все включено"

13.12.2023
Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi.

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители турецкого турбизнеса предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, сообщает Turizm Gazetesi. Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу объяснил, что система должна сохраниться, но при этом турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он готов платить.По словам эксперта, предлагаемая модель, получившая название "плати за то, что используешь", прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive и должна стать его частью.Путевки в отели, работающие по безалкогольной системе all inclusive, обычно процентов на десять дешевле, чем те, где спиртное заранее включено.

турция

Мария Селиванова

Мария Селиванова

