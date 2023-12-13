https://ria.ru/20231213/voz-1915490612.html
В ВОЗ зафиксировали снижение смертности в ДТП в России с 2010 по 2021 год
В ВОЗ зафиксировали снижение смертности в ДТП в России с 2010 по 2021 год - РИА Новости, 13.12.2023
В ВОЗ зафиксировали снижение смертности в ДТП в России с 2010 по 2021 год
Россия и Беларусь входят в десятку стран ООН, которым с 2010 по 2021 год удалось снизить число погибших в ДТП более чем на 50%, говорится в глобальном отчёте... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:07
2023-12-13T12:07
2023-12-13T12:07
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Россия и Беларусь входят в десятку стран ООН, которым с 2010 по 2021 год удалось снизить число погибших в ДТП более чем на 50%, говорится в глобальном отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о безопасности дорожного движения за 2023 год. "Среди государств-членов ООН 108 стран сообщили о снижении смертности в результате ДТП в период с 2010 по 2021 год. Десяти странам удалось снизить смертность в результате ДТП более чем на 50%: Беларуси, Брунею-Даруссаламу, Дании, Японии, Литве, Норвегии, Российской Федерации, Тринидаду и Тобаго, Объединенным Арабским Эмиратам и Венесуэле. Еще 35 стран добились заметного прогресса, сократив смертность на 30-50%", - сказано в документе. В ноябре 2022 года замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин назвал "очень хорошими" темпы снижения смертности на дорогах и напомнил, что к 2030 году, по плану, в России вообще никто не должен погибать в результате ДТП.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
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здоровье - общество, россия, белоруссия, дания, гибдд мвд рф, воз, оон, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Дания, ГИБДД МВД РФ, ВОЗ, ООН, В мире
В ВОЗ зафиксировали снижение смертности в ДТП в России с 2010 по 2021 год
ВОЗ: смертность в ДТП в России упала более чем на 50 процентов за 11 лет