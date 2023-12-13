https://ria.ru/20231213/vlasov-1915546606.html

Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР

Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР - РИА Новости, 13.12.2023

Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР

Экс-депутат ГД Василий Власов сообщил в Telegram-канале, что его исключили из ЛДПР за "предательство интересов". РИА Новости, 13.12.2023

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2023-12-13T15:28

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Экс-депутат ГД Василий Власов сообщил в Telegram-канале, что его исключили из ЛДПР за "предательство интересов"."Меня исключили из ЛДПР… Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член "Высшего Совета ЛДПР", которого избирает и утверждает съезд... Формулировка: "За предательство интересов ЛДПР" не выдерживает никакой критики. Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный (Владимиром) Жириновским, исключен в нарушении всех норм Устава", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Власова, партию вынуждены покинуть "достойные сотрудники аппарата ЛДПР"."Сначала исключили Русского офицера, члена Высшего Совета ЛДПР, конкурента на съезде – (Александра) Шерина. Далее зачистка регионов, массовый исход из партии опытных партийных функционеров. Постоянные скандалы на фракциях, кадровая чехарда, (Алексея) Диденко сняли с руководителя центрального аппарат ЛДПР, (Ярослава) Нилова сняли с должности заместителя руководителя фракции", - добавил он.Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.

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лдпр, госдума рф