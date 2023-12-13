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Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР
Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР - РИА Новости, 13.12.2023
Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР
Экс-депутат ГД Василий Власов сообщил в Telegram-канале, что его исключили из ЛДПР за "предательство интересов". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:17
2023-12-13T15:17
2023-12-13T15:28
лдпр
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Экс-депутат ГД Василий Власов сообщил в Telegram-канале, что его исключили из ЛДПР за "предательство интересов"."Меня исключили из ЛДПР… Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член "Высшего Совета ЛДПР", которого избирает и утверждает съезд... Формулировка: "За предательство интересов ЛДПР" не выдерживает никакой критики. Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный (Владимиром) Жириновским, исключен в нарушении всех норм Устава", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Власова, партию вынуждены покинуть "достойные сотрудники аппарата ЛДПР"."Сначала исключили Русского офицера, члена Высшего Совета ЛДПР, конкурента на съезде – (Александра) Шерина. Далее зачистка регионов, массовый исход из партии опытных партийных функционеров. Постоянные скандалы на фракциях, кадровая чехарда, (Алексея) Диденко сняли с руководителя центрального аппарат ЛДПР, (Ярослава) Нилова сняли с должности заместителя руководителя фракции", - добавил он.Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.
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лдпр, госдума рф
Экс-депутата Госдумы Власова исключили из ЛДПР
Власов заявил, что его исключили из ЛДПР за предательство интересов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Экс-депутат ГД Василий Власов сообщил в Telegram-канале
, что его исключили из ЛДПР за "предательство интересов".
"Меня исключили из ЛДПР… Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член "Высшего Совета ЛДПР", которого избирает и утверждает съезд... Формулировка: "За предательство интересов ЛДПР" не выдерживает никакой критики. Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный (Владимиром) Жириновским, исключен в нарушении всех норм Устава", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Власова, партию вынуждены покинуть "достойные сотрудники аппарата ЛДПР".
"Сначала исключили Русского офицера, члена Высшего Совета ЛДПР, конкурента на съезде – (Александра) Шерина. Далее зачистка регионов, массовый исход из партии опытных партийных функционеров. Постоянные скандалы на фракциях, кадровая чехарда, (Алексея) Диденко сняли с руководителя центрального аппарат ЛДПР, (Ярослава) Нилова сняли с должности заместителя руководителя фракции", - добавил он.
Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.
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