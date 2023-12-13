https://ria.ru/20231213/ukraina-1915650354.html

"Наступят худшие времена". В США сделали ужасающее предсказание по Украине

"Наступят худшие времена". В США сделали ужасающее предсказание по Украине - РИА Новости, 13.12.2023

"Наступят худшие времена". В США сделали ужасающее предсказание по Украине

Украину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие, пишет журналист Ли Хокстейдер в статье для Washington Post. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:45

2023-12-13T22:45

2023-12-13T22:45

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие, пишет журналист Ли Хокстейдер в статье для Washington Post.Как отмечается в публикации, киевское военное командование уже предупредило, что ситуация на передовой для украинской армии не просто тупиковая, а катастрофическая. Если вооружения и боеприпасы перестанут поступать в войска, они начнут постепенно сдавать территории, чтобы сократить линию обороны, говорится в материале."Это был бы путь назад в самые мрачные времена войны", — заявил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге.Необходимо задуматься о том, что означает поражение Украины, потому что оно было бы стратегической катастрофой для США и их союзников по НАТО, резюмировал Хокстейдер.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20231213/zayavlenie-1915623769.html

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915640204.html

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политика, украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато