Рейтинг@Mail.ru
Шольц выступил за длительную помощь Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915577854.html
Шольц выступил за длительную помощь Украине
Шольц выступил за длительную помощь Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Шольц выступил за длительную помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что на предстоящем саммите ЕС будет выступать за оказание длительной и устойчивой помощи Украине. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:53
2023-12-13T16:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
германия
олаф шольц
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d69f247850e8748487b763ef710766.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что на предстоящем саммите ЕС будет выступать за оказание длительной и устойчивой помощи Украине. Заключительный в этом году саммит ЕС пройдет в четверг-пятницу в Брюсселе. "Я буду выступать за устойчивую и надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы. Это вопрос безопасности Европы", - заявил Шольц, выступая в парламенте Германии. Кроме того, канцлер подчеркнул, что целью поддержки Украины является укрепление ее обороноспособности до такого уровня, чтобы "Россия более никогда не решилась на вторжение". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_782ea68cf64b19fa742b96b8980bdbca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, германия, олаф шольц, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шольц выступил за длительную помощь Украине

Шольц заявил, что на саммите ЕС будет выступать за длительную помощь Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что на предстоящем саммите ЕС будет выступать за оказание длительной и устойчивой помощи Украине.
Заключительный в этом году саммит ЕС пройдет в четверг-пятницу в Брюсселе.
"Я буду выступать за устойчивую и надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы. Это вопрос безопасности Европы", - заявил Шольц, выступая в парламенте Германии. Кроме того, канцлер подчеркнул, что целью поддержки Украины является укрепление ее обороноспособности до такого уровня, чтобы "Россия более никогда не решилась на вторжение".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Германия все забыла и ничему не научилась
4 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреГерманияОлаф ШольцЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала