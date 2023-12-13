Шольц выступил за длительную помощь Украине
Шольц заявил, что на саммите ЕС будет выступать за длительную помощь Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что на предстоящем саммите ЕС будет выступать за оказание длительной и устойчивой помощи Украине.
Заключительный в этом году саммит ЕС пройдет в четверг-пятницу в Брюсселе.
"Я буду выступать за устойчивую и надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы. Это вопрос безопасности Европы", - заявил Шольц, выступая в парламенте Германии. Кроме того, канцлер подчеркнул, что целью поддержки Украины является укрепление ее обороноспособности до такого уровня, чтобы "Россия более никогда не решилась на вторжение".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.