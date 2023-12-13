Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине
Медведев: США понимают, что Россия продолжит давить неонацистов на Украине
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
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"По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.
Он также указал на слова Байдена о том, что Украина "может защитить себя сегодня". "Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.
Медведев также отметил, что США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине. "Оставим на совести старика "агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - написал Медведев. "Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - добавил он.