https://ria.ru/20231213/ukraina-1915473084.html

Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине

Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине

Новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:58

2023-12-13T10:58

2023-12-13T11:17

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.Он также указал на слова Байдена о том, что Украина "может защитить себя сегодня". "Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.Медведев также отметил, что США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине. "Оставим на совести старика "агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - написал Медведев. "Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - добавил он.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

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Кирилл Волков

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