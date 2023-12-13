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Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 13.12.2023 (обновлено: 11:17 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915473084.html
Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине
Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине
Новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:58
2023-12-13T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.Он также указал на слова Байдена о том, что Украина "может защитить себя сегодня". "Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.Медведев также отметил, что США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине. "Оставим на совести старика "агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - написал Медведев. "Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - добавил он.
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, дмитрий медведев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине

Медведев: США понимают, что Россия продолжит давить неонацистов на Украине

© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«
"По Байдену, "победа" теперь означает, что.... "страна" просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев.
Он также указал на слова Байдена о том, что Украина "может защитить себя сегодня". "Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - добавил он.
Медведев также отметил, что США сегодня понимают, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов на Украине. "Оставим на совести старика "агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооружённые силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - написал Медведев. "Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", - добавил он.
Президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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