https://ria.ru/20231213/ukraina-1915448620.html

Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине

Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине - РИА Новости, 13.12.2023

Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине

Украина рискует лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если у конгресса США не получится договориться о помощи Киеву, заявил отставной... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:58

2023-12-13T08:58

2023-12-13T09:34

в мире

украина

сша

киев

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина рискует лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если у конгресса США не получится договориться о помощи Киеву, заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC."Это будет ужасным моментом для Украины", — отметил он.Ставридис также выразил сомнение, что конгресс сможет согласовать помощь Киеву до рождественских каникул. Кроме того, существует большая вероятность, что Россия начнет полномасштабное наступление, а без западной помощи ВСУ не смогут с ним справиться, добавил он."Мы ходим по тонкому льду", — резюмировал отставной адмирал.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html

https://ria.ru/20231212/territorii-1915272697.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16