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Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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08:58 13.12.2023 (обновлено: 09:34 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915448620.html
Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине
Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине
Украина рискует лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если у конгресса США не получится договориться о помощи Киеву, заявил отставной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:58
2023-12-13T09:34
в мире
украина
сша
киев
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина рискует лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если у конгресса США не получится договориться о помощи Киеву, заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC."Это будет ужасным моментом для Украины", — отметил он.Ставридис также выразил сомнение, что конгресс сможет согласовать помощь Киеву до рождественских каникул. Кроме того, существует большая вероятность, что Россия начнет полномасштабное наступление, а без западной помощи ВСУ не смогут с ним справиться, добавил он."Мы ходим по тонкому льду", — резюмировал отставной адмирал.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html
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в мире, украина, сша, киев, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, США, Киев, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине

Экс-главком НАТО Ставридис: Украина может лишиться поставок F-16 и ATACMS

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина рискует лишиться обещанных поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS, если у конгресса США не получится договориться о помощи Киеву, заявил отставной адмирал американских ВМС и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в эфире MSNBC.
"Это будет ужасным моментом для Украины", — отметил он.
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Ставридис также выразил сомнение, что конгресс сможет согласовать помощь Киеву до рождественских каникул. Кроме того, существует большая вероятность, что Россия начнет полномасштабное наступление, а без западной помощи ВСУ не смогут с ним справиться, добавил он.
"Мы ходим по тонкому льду", — резюмировал отставной адмирал.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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В миреУкраинаСШАКиевДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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