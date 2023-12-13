ЦИК предложил не публиковать списки участков на выборах в ряде регионов
ЦИК предложил не публиковать списки участков на выборах в новых регионах
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦИК предлагает не публиковать списки избирательных участков и сведения о членах избирательных комиссии в новых регионах РФ для их безопасности, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
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"Вторая позиция, по которой я бы хотел обратить ваше внимание – это неопубликование сведений об избирательных участках и членов комиссий. Мы уже вначале с вами обсуждали когда этот документ, определяли, что безопасность членов комиссий и голосующих – это задача номер один. В какой-то степени эта задача решается и вот таким решением – не будем опубликовывать (эти сведения), как это делали и на Единый день голосования, чтобы не подвергать дополнительным соблазнам тех, кто не добрым взглядом смотрит на все, что мы делаем, на то, что делают члены участковых комиссий", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
По его словам, ЦИК имеет "возможность довести до каждого избирателя адрес участка, номер участка, на котором он может проголосовать". "У нас есть инструменты, которыми мы пользовались и будем пользоваться", - отметил Булаев.