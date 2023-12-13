https://ria.ru/20231213/tsik-1915493651.html

ЦИК предложил не публиковать списки участков на выборах в ряде регионов

ЦИК предложил не публиковать списки участков на выборах в ряде регионов - РИА Новости, 13.12.2023

ЦИК предложил не публиковать списки участков на выборах в ряде регионов

ЦИК предлагает не публиковать списки избирательных участков и сведения о членах избирательных комиссии в новых регионах РФ для их безопасности, заявил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:18

2023-12-13T12:18

2023-12-13T12:18

политика

россия

николай булаев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦИК предлагает не публиковать списки избирательных участков и сведения о членах избирательных комиссии в новых регионах РФ для их безопасности, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев. "Вторая позиция, по которой я бы хотел обратить ваше внимание – это неопубликование сведений об избирательных участках и членов комиссий. Мы уже вначале с вами обсуждали когда этот документ, определяли, что безопасность членов комиссий и голосующих – это задача номер один. В какой-то степени эта задача решается и вот таким решением – не будем опубликовывать (эти сведения), как это делали и на Единый день голосования, чтобы не подвергать дополнительным соблазнам тех, кто не добрым взглядом смотрит на все, что мы делаем, на то, что делают члены участковых комиссий", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду. По его словам, ЦИК имеет "возможность довести до каждого избирателя адрес участка, номер участка, на котором он может проголосовать". "У нас есть инструменты, которыми мы пользовались и будем пользоваться", - отметил Булаев.

https://ria.ru/20231213/smi-1915493535.html

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политика, россия, николай булаев