https://ria.ru/20231213/tesla-1915537517.html

Tesla отзовет более двух миллионов автомобилей

Tesla отзовет более двух миллионов автомобилей - РИА Новости, 13.12.2023

Tesla отзовет более двух миллионов автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 2 миллионов машин, произведенных с 2012 года, для обновления системы автоматического рулевого... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:47

2023-12-13T14:47

2023-12-13T14:47

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет более 2 миллионов машин, произведенных с 2012 года, для обновления системы автоматического рулевого управления, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Отзыву подлежат суммарно 2 031 220 автомобилей, оборудованных системой Autosteer (автоматического рулевого управления), говорится в сообщении. В частности, отзыв затрагивает автомобили Model 3 2017-2023 годов выпуска, Model S 2012-2023 годов выпуска, Model X 2016-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска, говорится в релизе. Как отмечает NHTSA, в определенных ситуациях, когда включена система Autosteer, а водитель "не несет ответственности за управление автомобилем и не готов вмешаться в случае необходимости или не может распознать, когда система Autosteer отменена или не включена, может возрасти риск аварии". В связи с этим NHTSA определило, что в некоторых случаях функций системы может быть недостаточно для предотвращения неправильного ее использования водителем. Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20231202/cybertruck-1913302874.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, пало-альто, калифорния, tesla motors, toyota corolla, сша