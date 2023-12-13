https://ria.ru/20231213/tela-1915556538.html
СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам
СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам
Тела убитых в турецком курортном Бодруме россиянок переданы родственникам спустя пятнадцать дней после их обнаружения, передал телеканал Habertűrk. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:45
2023-12-13T15:45
2023-12-13T15:45
в мире
бодрум
россия
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558997_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_0c91c396036e2a36dc3b03972c533588.jpg
АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Тела убитых в турецком курортном Бодруме россиянок переданы родственникам спустя пятнадцать дней после их обнаружения, передал телеканал Habertűrk. Как ранее передавал телеканал, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, ими оказались проживавшие в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины Андрей Кушлевич. "Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками из судебно-медицинского учреждения через 15 дней", - уточнил телеканал. После официальных процедур в Институте судебной медицины тела были отправлены в аэропорт Антальи на частном похоронном автомобиле.
https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html
бодрум
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912558997_120:0:869:562_1920x0_80_0_0_e93309c6de342a949d7f2898275ac0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бодрум, россия, анталья (провинция)
В мире, Бодрум, Россия, Анталья (провинция)
СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам
Habertűrk: тела убитых в турецком Бодруме россиянок передали родственникам