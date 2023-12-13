https://ria.ru/20231213/tela-1915556538.html

СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам

СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: тела убитых в Турции россиянок передали родственникам

Тела убитых в турецком курортном Бодруме россиянок переданы родственникам спустя пятнадцать дней после их обнаружения, передал телеканал Habertűrk. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:45

2023-12-13T15:45

2023-12-13T15:45

в мире

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анталья (провинция)

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Тела убитых в турецком курортном Бодруме россиянок переданы родственникам спустя пятнадцать дней после их обнаружения, передал телеканал Habertűrk. Как ранее передавал телеканал, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, ими оказались проживавшие в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины Андрей Кушлевич. "Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками из судебно-медицинского учреждения через 15 дней", - уточнил телеканал. После официальных процедур в Институте судебной медицины тела были отправлены в аэропорт Антальи на частном похоронном автомобиле.

https://ria.ru/20231212/kanadets-1915407469.html

бодрум

россия

анталья (провинция)

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в мире, бодрум, россия, анталья (провинция)