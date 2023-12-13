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Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 13.12.2023 (обновлено: 08:42 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/tankisty-1915437669.html
Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ
Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ
Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:07
2023-12-13T08:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
т-80
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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении танкисты Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ. Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться совсем близко к противнику. Новые цели на удалении в 6 километрах… По координатам, полученным от разведки, экипажи танков Т-80 уничтожили все обнаруженные цели", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно, что опорный пункт ВСУ уничтожен. "Обычно у нас первый выстрел – пристрелочный, потом нас уже корректируют, и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. Танк хороший, никогда не подводил", - сказал механик-водитель танка Т-80 с позывным "Белка".
https://ria.ru/20231213/giatsint-b-1915437278.html
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Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Танкисты Западного военного округа уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-80
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80
Танкисты ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ

Экипажи танков Т-80 ЗВО уничтожили опорные пункты и огневые точки ВСУ

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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На купянском направлении танкисты Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ. Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться совсем близко к противнику. Новые цели на удалении в 6 километрах… По координатам, полученным от разведки, экипажи танков Т-80 уничтожили все обнаруженные цели", - сообщили в Минобороны.
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В оборонном ведомстве отметили, что огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно, что опорный пункт ВСУ уничтожен.
"Обычно у нас первый выстрел – пристрелочный, потом нас уже корректируют, и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. Танк хороший, никогда не подводил", - сказал механик-водитель танка Т-80 с позывным "Белка".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80
 
 
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