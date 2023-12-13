https://ria.ru/20231213/svo-1915524895.html
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:08
2023-12-13T14:08
2023-12-13T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Нестерянки Запорожской области."За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
Минобороны: ВС России отбили атаку ВСУ севернее Новопрокоповки
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Нестерянки Запорожской области.
"За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.