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На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ

На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023

На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ

Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:08

2023-12-13T14:08

2023-12-13T14:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Нестерянки Запорожской области."За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины