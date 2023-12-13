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На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 13.12.2023 (обновлено: 14:17 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/svo-1915524895.html
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ
Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:08
2023-12-13T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Нестерянки Запорожской области."За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении отбили атаку ВСУ

Минобороны: ВС России отбили атаку ВСУ севернее Новопрокоповки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении и нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери Киева составили до 50 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Нестерянки Запорожской области.
"За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 декабря, 15:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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