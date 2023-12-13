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Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
11:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/svetofory-1915480410.html
Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю
Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 13.12.2023
Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю
В рамках мероприятий по борьбе с пробками за прошедшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья модернизировали и скорректировали... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:32
2023-12-13T11:32
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В рамках мероприятий по борьбе с пробками за прошедшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья модернизировали и скорректировали режим работы четырех светофоров, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. В ведомстве пояснили, что работы провели в Подольске и Ленинском округе. В Подольске скорректировали режим работы одного светофора у пешеходного перехода рядом со школой №19 — здесь увеличили время проезда по улице Маштакова. В Ленинском округе изменения коснулись сразу трех светофорных объектов: на пересечении Расторгуевского шоссе и улицы Крымской временно демонтировали левоповоротную секцию на улицу Крымскую из-за реконструкции шоссе; на пересечении Володарского и Островского шоссе увеличили время проезда по Володарскому шоссе; а на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе увеличили время заезда на Белокаменное шоссе. В ведомстве добавили, что модернизация и корректировка режимов работы светофоров в Подмосковье будет продолжена до конца года.
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московская область (подмосковье), подольск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск

Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСветодиодный светофор
Светодиодный светофор - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Светодиодный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В рамках мероприятий по борьбе с пробками за прошедшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья модернизировали и скорректировали режим работы четырех светофоров, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
В ведомстве пояснили, что работы провели в Подольске и Ленинском округе.
В Подольске скорректировали режим работы одного светофора у пешеходного перехода рядом со школой №19 — здесь увеличили время проезда по улице Маштакова.
В Ленинском округе изменения коснулись сразу трех светофорных объектов: на пересечении Расторгуевского шоссе и улицы Крымской временно демонтировали левоповоротную секцию на улицу Крымскую из-за реконструкции шоссе; на пересечении Володарского и Островского шоссе увеличили время проезда по Володарскому шоссе; а на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе увеличили время заезда на Белокаменное шоссе.
В ведомстве добавили, что модернизация и корректировка режимов работы светофоров в Подмосковье будет продолжена до конца года.
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