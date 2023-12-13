https://ria.ru/20231213/stroitelstvo_detsada-1915534663.html

Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре

Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре - РИА Новости, 13.12.2023

Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре

В ЖК "Сказка" городского округа Истра Московской области завершают строительство детского сада на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:38

2023-12-13T14:38

2023-12-13T14:38

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В ЖК "Сказка" городского округа Истра Московской области завершают строительство детского сада на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. Строительство дошкольного учреждения находится на завершающем этапе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2024 года. Девелопер проекта — ГК "Содружество". Как отметили в пресс-службе, на объекте уже завершили все монолитные работы, а также прокладку инженерных коммуникаций и подключение к общим сетям. Выполнили остекление и закрыли тепловой контур здания. В данный момент ведется укладка навесных фасадов и кровли, а также благоустройство прилегающей территории. Четырехэтажное здание детсада будет оборудовано для всестороннего развития малышей. На первом этаже разместится просторная игровая зона с выходом на детскую площадку, на втором - будут спальни. Третий уровень предназначен для проведения кружков раннего развития. Кроме того, предусмотрены залы для выставок и конкурсов, лаборатория для изучения естественных наук, спортивный зал для занятий воздушной и художественной гимнастикой. Часть помещений будут иметь выход на террасы, где в теплое время года организуют уроки на свежем воздухе. В саду будут располагаться творческие мастерские. В основе образовательной концепции детсада лежит личностно-ориентированный подход, который учитывает интересы и потребности каждого ребенка для выстраивания грамотной персонифицированной стратегии обучения и раннего развития через творчество, спорт и прочие активности. Педагоги будут выполнять роль наставников и помощников, поддерживающих детей на пути к развитию базовых социальных, креативных и аналитических навыков — вдохновляя и направляя воспитанников, а не предлагая готовых решений.

https://realty.ria.ru/20231009/detsady-1901549554.html

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московская область (подмосковье), истра, общество, строительство, детские сады