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Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:38 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/stroitelstvo_detsada-1915534663.html
Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре
Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре - РИА Новости, 13.12.2023
Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре
В ЖК "Сказка" городского округа Истра Московской области завершают строительство детского сада на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:38
2023-12-13T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
общество
строительство
детские сады
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В ЖК "Сказка" городского округа Истра Московской области завершают строительство детского сада на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. Строительство дошкольного учреждения находится на завершающем этапе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2024 года. Девелопер проекта — ГК "Содружество". Как отметили в пресс-службе, на объекте уже завершили все монолитные работы, а также прокладку инженерных коммуникаций и подключение к общим сетям. Выполнили остекление и закрыли тепловой контур здания. В данный момент ведется укладка навесных фасадов и кровли, а также благоустройство прилегающей территории. Четырехэтажное здание детсада будет оборудовано для всестороннего развития малышей. На первом этаже разместится просторная игровая зона с выходом на детскую площадку, на втором - будут спальни. Третий уровень предназначен для проведения кружков раннего развития. Кроме того, предусмотрены залы для выставок и конкурсов, лаборатория для изучения естественных наук, спортивный зал для занятий воздушной и художественной гимнастикой. Часть помещений будут иметь выход на террасы, где в теплое время года организуют уроки на свежем воздухе. В саду будут располагаться творческие мастерские. В основе образовательной концепции детсада лежит личностно-ориентированный подход, который учитывает интересы и потребности каждого ребенка для выстраивания грамотной персонифицированной стратегии обучения и раннего развития через творчество, спорт и прочие активности. Педагоги будут выполнять роль наставников и помощников, поддерживающих детей на пути к развитию базовых социальных, креативных и аналитических навыков — вдохновляя и направляя воспитанников, а не предлагая готовых решений.
https://realty.ria.ru/20231009/detsady-1901549554.html
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московская область (подмосковье), истра, общество, строительство, детские сады
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Общество, Строительство, Детские сады

Строительство детсада на 120 мест завершают в подмосковной Истре

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиМакет детского сада в ЖК "Сказка" в Истре, Московская область
Макет детского сада в ЖК Сказка в Истре, Московская область - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Макет детского сада в ЖК "Сказка" в Истре, Московская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В ЖК "Сказка" городского округа Истра Московской области завершают строительство детского сада на 120 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Строительство дошкольного учреждения находится на завершающем этапе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2024 года. Девелопер проекта — ГК "Содружество".
Как отметили в пресс-службе, на объекте уже завершили все монолитные работы, а также прокладку инженерных коммуникаций и подключение к общим сетям. Выполнили остекление и закрыли тепловой контур здания. В данный момент ведется укладка навесных фасадов и кровли, а также благоустройство прилегающей территории.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Подмосковье до конца года отремонтируют 12 детсадов
9 октября, 16:25
Четырехэтажное здание детсада будет оборудовано для всестороннего развития малышей. На первом этаже разместится просторная игровая зона с выходом на детскую площадку, на втором - будут спальни. Третий уровень предназначен для проведения кружков раннего развития.
Кроме того, предусмотрены залы для выставок и конкурсов, лаборатория для изучения естественных наук, спортивный зал для занятий воздушной и художественной гимнастикой. Часть помещений будут иметь выход на террасы, где в теплое время года организуют уроки на свежем воздухе. В саду будут располагаться творческие мастерские.
В основе образовательной концепции детсада лежит личностно-ориентированный подход, который учитывает интересы и потребности каждого ребенка для выстраивания грамотной персонифицированной стратегии обучения и раннего развития через творчество, спорт и прочие активности. Педагоги будут выполнять роль наставников и помощников, поддерживающих детей на пути к развитию базовых социальных, креативных и аналитических навыков — вдохновляя и направляя воспитанников, а не предлагая готовых решений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраОбществоСтроительствоДетские сады
 
 
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