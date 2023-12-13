https://ria.ru/20231213/ssha-1915511161.html

США рассматривают конфискацию активов России для помощи Киеву, пишут СМИ

США рассматривают конфискацию активов России для помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

США рассматривают конфискацию активов России для помощи Киеву, пишут СМИ

Чиновники в США рассматривают возможность конфискации активов России, замороженных на Западе, если конгресс не примет решение о дальнейшем предоставлении помощи РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:21

2023-12-13T13:21

2023-12-13T13:21

украина

эльвира набиуллина

евросоюз

санкции в отношении россии

euroclear

g7

сша

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Чиновники в США рассматривают возможность конфискации активов России, замороженных на Западе, если конгресс не примет решение о дальнейшем предоставлении помощи Украине, сообщает газета New York Times. "Негласно американские чиновники ищут варианты на случай, если конгресс не предпримет никаких действий, от чрезвычайных ассигнований <...> до конфискации захваченных на Западе российских активов и использования их на вооружение", - пишет издание. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ноябре комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация в США замороженных активов РФ и их передача Украине будут негативны для всей глобальной финансовой системы, а Банк России продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты интересов страны.

https://radiosputnik.ru/20231212/aktivy-1915398602.html

https://ria.ru/20231129/chekhiya-1912524633.html

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сша

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украина, эльвира набиуллина, евросоюз, санкции в отношении россии, euroclear, g7, сша, россия