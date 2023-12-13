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Источник: украинские владельцы изъятых в России компаний спонсировали ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
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12:56 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sponsirovanie-1915503120.html
Источник: украинские владельцы изъятых в России компаний спонсировали ВСУ
Источник: украинские владельцы изъятых в России компаний спонсировали ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
Источник: украинские владельцы изъятых в России компаний спонсировали ВСУ
Украинский бизнесмен Константин Ефименко и его сестра, российские предприятия которых поставляли военную продукцию, оказывали финансовую поддержку ВСУ, а чтобы... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:56
2023-12-13T12:56
россия
общество
украина
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украинский бизнесмен Константин Ефименко и его сестра, российские предприятия которых поставляли военную продукцию, оказывали финансовую поддержку ВСУ, а чтобы сохранить контроль над активами после начала СВО, Мария Ефименко получила гражданство РФ и стала Елизаветой Андреевой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области сообщила, что Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане, которые принадлежали украинскому бизнесмену Константину Ефименко. Как рассказал собеседник агентства, иск был предъявлен к уроженцам Киевской области экс-министру транспорта и связи, бывшему первому замминистра инфраструктуры Украины Константину Ефименко и его сестре Елизавете Андреевой (Марии Ефименко), а также к компании "Темак Лимитед" (Temac Limited), зарегистрированной на Кипре, и ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий". Как выяснили прокуроры, экстремистская деятельность брата и сестры началась в 2014 году после антиконституционного переворота на Украине. Ефименко не только занимаются активной информационной поддержкой киевского режима в интернете и СМИ, но и занимаются финансовой поддержкой вооруженных сил Украины. В частности, следует из документов, Ефименко в 2011 году создал Белоцерковский благотворительный фонд. С начала СВО организация стала заниматься сбором денег для украинской армии, а также закупкой медикаментов и беспилотников. Волонтеры фонда собирают продукты и необходимые вещи для ВСУ. Андреева же является номинальным собственником активов брата, помогая скрывать его участие в различных компаниях, которые работают в том числе и в России. Так, в Свердловской области, обнаружили прокуроры, работает ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" (УРАЛАТИ), который производит изделия для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Компания имеет ряд "дочек": АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", ООО "Вати-Авто", ООО "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", ООО "Колодка-Композит", ООО "Темак-Инжиниринг", ООО "Волжский завод текстильных материалов". Все они работают в Татарстане, Волгоградской, Свердловской и Ярославской областях. По данным Генпрокуратуры, все эти компании де-факто связаны в один холдинг, который выпускает изделия для автомобильной техники, а основными заказчиками их товаров являются российские оборонные заводы, специализирующиеся в том числе на производстве самолетов, вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты. Львиная доля акций всех перечисленных предприятий принадлежит кипрскому офшору "Темак Лимитед", мажоритарным акционером и директором которого является Елизавета Андреева. Андреева в упрощенном порядке получила российское гражданство в августе 2022 года, тогда же она перестала быть Марией Ефименко, полностью сменив фамилию, имя и отчество - как считают в Генпрокуратуре, чтобы скрыть родственную связь с братом. Как только Андреева-Ефименко получила российский паспорт, она уехала в ОАЭ и больше в РФ не появлялась. В итоге Генеральная прокуратура РФ направила в Волжский суд иск с требованием запретить деятельность Ефименко и Андреевой, так как они занимаются экстремизмом, и обратить в доход государства более 2,1 миллиона акций ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", а также компаний, входящих в холдинг "Темак Лимитед".
https://ria.ru/20231206/tamozhenniki-1914162967.html
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россия, общество, украина
Россия, Общество, Украина
Источник: украинские владельцы изъятых в России компаний спонсировали ВСУ

Украинские владельцы изъятых в России предприятий ВПК спонсировали ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украинский бизнесмен Константин Ефименко и его сестра, российские предприятия которых поставляли военную продукцию, оказывали финансовую поддержку ВСУ, а чтобы сохранить контроль над активами после начала СВО, Мария Ефименко получила гражданство РФ и стала Елизаветой Андреевой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области сообщила, что Волжский городской суд вернул в госсобственность предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане, которые принадлежали украинскому бизнесмену Константину Ефименко.
Как рассказал собеседник агентства, иск был предъявлен к уроженцам Киевской области экс-министру транспорта и связи, бывшему первому замминистра инфраструктуры Украины Константину Ефименко и его сестре Елизавете Андреевой (Марии Ефименко), а также к компании "Темак Лимитед" (Temac Limited), зарегистрированной на Кипре, и ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий".
Как выяснили прокуроры, экстремистская деятельность брата и сестры началась в 2014 году после антиконституционного переворота на Украине. Ефименко не только занимаются активной информационной поддержкой киевского режима в интернете и СМИ, но и занимаются финансовой поддержкой вооруженных сил Украины.
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В частности, следует из документов, Ефименко в 2011 году создал Белоцерковский благотворительный фонд. С начала СВО организация стала заниматься сбором денег для украинской армии, а также закупкой медикаментов и беспилотников. Волонтеры фонда собирают продукты и необходимые вещи для ВСУ. Андреева же является номинальным собственником активов брата, помогая скрывать его участие в различных компаниях, которые работают в том числе и в России.
Так, в Свердловской области, обнаружили прокуроры, работает ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" (УРАЛАТИ), который производит изделия для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Компания имеет ряд "дочек": АО "Завод фрикционных и термостойких материалов", ООО "Вати-Авто", ООО "Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", ООО "Колодка-Композит", ООО "Темак-Инжиниринг", ООО "Волжский завод текстильных материалов". Все они работают в Татарстане, Волгоградской, Свердловской и Ярославской областях.
По данным Генпрокуратуры, все эти компании де-факто связаны в один холдинг, который выпускает изделия для автомобильной техники, а основными заказчиками их товаров являются российские оборонные заводы, специализирующиеся в том числе на производстве самолетов, вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.
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Львиная доля акций всех перечисленных предприятий принадлежит кипрскому офшору "Темак Лимитед", мажоритарным акционером и директором которого является Елизавета Андреева.
Андреева в упрощенном порядке получила российское гражданство в августе 2022 года, тогда же она перестала быть Марией Ефименко, полностью сменив фамилию, имя и отчество - как считают в Генпрокуратуре, чтобы скрыть родственную связь с братом. Как только Андреева-Ефименко получила российский паспорт, она уехала в ОАЭ и больше в РФ не появлялась.
В итоге Генеральная прокуратура РФ направила в Волжский суд иск с требованием запретить деятельность Ефименко и Андреевой, так как они занимаются экстремизмом, и обратить в доход государства более 2,1 миллиона акций ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", а также компаний, входящих в холдинг "Темак Лимитед".
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