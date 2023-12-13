https://ria.ru/20231213/soyuznoe_gosudarstvo-1915605908.html

Мезенцев: в СГ началась инвентаризация нормативно-правовой базы

Мезенцев: в СГ началась инвентаризация нормативно-правовой базы - РИА Новости, 13.12.2023

Мезенцев: в СГ началась инвентаризация нормативно-правовой базы

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что началась работа по инвентаризации союзной нормативно-правовой базы. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:31

2023-12-13T18:31

2023-12-13T18:31

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белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

нормативно-правовая база

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что началась работа по инвентаризации союзной нормативно-правовой базы. "В договоре (о создании Союзного государства – ред.) написано, что одна из целей - формирование единой правовой системы и правового пространства. И сегодня эта задача решается посредством сближения законодательства наших стран. Правовой фундамент Союзного государства формируется на протяжении более чем двух десятилетий и включает в себя почти 1,4 тысячи нормативных правовых актов Союзного государства. Этот процесс затрагивает все сферы жизнедеятельности, включая экономику, социальную сферу, науку, оборону, погранбезопасность и ряд других сфер. Сегодня мы приступили к работе по инвентаризации союзной нормативно-правовой базы", - сообщил Мезенцев в среду в Минске, выступая на заседании объединенной коллегии министерств юстиции государств-участников Союзного государства. По его словам, планируется оценить эффективность актов, по некоторым из них подать предложения по отмене или совершенствованию, повысить качество нормотворческой деятельности органов Союзного государства. Мезенцев также заметил, что успешно заработал и доказывает свою эффективность межгосударственный центр управления рисками Таможенного комитета Союзного государства, недавно подписано постановление о создании Наднационального налогового комитета. "Вполне успешно продвигаемся по созданию ряда новых наднациональных органов, которые не потребуют или практически не потребуют затрат союзного бюджета, но повысят нашу эффективность", - сказал госсекретарь. Мезенцев обратил внимание, что к настоящему времени выполнено уже порядка 90% мероприятий 28 союзных программ по углублению интеграции. Он подчеркнул, что в начале следующего года президенты двух стран согласуют дату проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства, где будет предложено утвердить новый базовый фундаментальный документ по развитию союзной интеграции на 2024-2026 годы. Госсекретарь отметил, что в рамках этого документа впервые работа будет осуществляться не только в экономической сфере, но и гуманитарно-культурной, образовательной сферах. Кроме того, будут поставлены задачи и перед министерствами юстиции двух стран, например, касающиеся оказания правовой помощи по гражданским, экономическим делам в электронном виде, гармонизации законодательства об исполнительном производстве, взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран.

https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html

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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, нормативно-правовая база