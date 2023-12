https://ria.ru/20231213/sotrudnichestvo-1915575179.html

Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном

Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном - РИА Новости, 13.12.2023

Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном

Фармацевтическая компания Ethical Drugs Ltd. из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном и выхода на российский рынок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:48

2023-12-13T16:48

2023-12-13T16:48

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg

КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Фармацевтическая компания Ethical Drugs Ltd. из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном и выхода на российский рынок, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился с генеральным директором компании Ethical Drugs Ltd. Мохаммадом Рахматом Уллахом. "Обсуждались вопросы развития взаимовыгодных связей, укрепления существующих контактов. В частности, было отмечено, что компания Ethical Drugs сегодня заинтересована в расширении поставок и выхода на российский рынок", - говорится в сообщении по итогам встречи. Минниханов рассказал о республике как об одном из инновационных и промышленно развитых регионов страны. Он также подчеркнул, что Татарстан открыт для инвестиций и может стать для зарубежных компаний точкой входа на российский рынок. Делегация компании Ethical Drugs Ltd. находится в Татарстане с рабочим визитом. В рамках пребывания члены делегации ознакомились с инвестиционным, экономическим и промышленным потенциалом республики в презентационном центре, посетили площадку индустриального парка "Лаишево" ОЭЗ "Иннополис", территории опережающего развития "Зеленодольск" и "Чистополь", ОЭЗ "Алабуга". Гостям презентовали медицинский промышленный парк "ФармМедПолис". Компания Ethical Drugs Ltd. является одним из лидеров в области фармацевтики на рынке Бангладеш, производит инновационные лекарственные препараты для лечения и профилактики различных заболеваний.

https://ria.ru/20231213/tatarstan-1915497773.html

https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рустам минниханов