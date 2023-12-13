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Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном - РИА Новости, 13.12.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:48 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sotrudnichestvo-1915575179.html
Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном
Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном - РИА Новости, 13.12.2023
Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном
Фармацевтическая компания Ethical Drugs Ltd. из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном и выхода на российский рынок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:48
2023-12-13T16:48
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Фармацевтическая компания Ethical Drugs Ltd. из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном и выхода на российский рынок, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился с генеральным директором компании Ethical Drugs Ltd. Мохаммадом Рахматом Уллахом. "Обсуждались вопросы развития взаимовыгодных связей, укрепления существующих контактов. В частности, было отмечено, что компания Ethical Drugs сегодня заинтересована в расширении поставок и выхода на российский рынок", - говорится в сообщении по итогам встречи. Минниханов рассказал о республике как об одном из инновационных и промышленно развитых регионов страны. Он также подчеркнул, что Татарстан открыт для инвестиций и может стать для зарубежных компаний точкой входа на российский рынок. Делегация компании Ethical Drugs Ltd. находится в Татарстане с рабочим визитом. В рамках пребывания члены делегации ознакомились с инвестиционным, экономическим и промышленным потенциалом республики в презентационном центре, посетили площадку индустриального парка "Лаишево" ОЭЗ "Иннополис", территории опережающего развития "Зеленодольск" и "Чистополь", ОЭЗ "Алабуга". Гостям презентовали медицинский промышленный парк "ФармМедПолис". Компания Ethical Drugs Ltd. является одним из лидеров в области фармацевтики на рынке Бангладеш, производит инновационные лекарственные препараты для лечения и профилактики различных заболеваний.
https://ria.ru/20231213/tatarstan-1915497773.html
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экономика, рустам минниханов
Республика Татарстан, Экономика, Рустам Минниханов

Фармкомпания из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению лекарственных препаратов
Цех по изготовлению лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цех по изготовлению лекарственных препаратов . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Фармацевтическая компания Ethical Drugs Ltd. из Бангладеш изучает возможности сотрудничества с Татарстаном и выхода на российский рынок, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился с генеральным директором компании Ethical Drugs Ltd. Мохаммадом Рахматом Уллахом.
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"Обсуждались вопросы развития взаимовыгодных связей, укрепления существующих контактов. В частности, было отмечено, что компания Ethical Drugs сегодня заинтересована в расширении поставок и выхода на российский рынок", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Минниханов рассказал о республике как об одном из инновационных и промышленно развитых регионов страны. Он также подчеркнул, что Татарстан открыт для инвестиций и может стать для зарубежных компаний точкой входа на российский рынок.
Делегация компании Ethical Drugs Ltd. находится в Татарстане с рабочим визитом. В рамках пребывания члены делегации ознакомились с инвестиционным, экономическим и промышленным потенциалом республики в презентационном центре, посетили площадку индустриального парка "Лаишево" ОЭЗ "Иннополис", территории опережающего развития "Зеленодольск" и "Чистополь", ОЭЗ "Алабуга". Гостям презентовали медицинский промышленный парк "ФармМедПолис".
Компания Ethical Drugs Ltd. является одним из лидеров в области фармацевтики на рынке Бангладеш, производит инновационные лекарственные препараты для лечения и профилактики различных заболеваний.
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Республика ТатарстанЭкономикаРустам Минниханов
 
 
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