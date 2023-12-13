https://ria.ru/20231213/sng-1915462966.html

Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ

Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ - РИА Новости, 13.12.2023

Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что предположения о том, что Содружество находится чуть ли не на грани развала, является выдумкой, хотя определенные проблемы... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:25

2023-12-13T10:25

2023-12-13T10:35

снг

в мире

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg

МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что предположения о том, что Содружество находится чуть ли не на грани развала, является выдумкой, хотя определенные проблемы есть."У нас впереди еще несколько важных интеграционных мероприятий в рамках СНГ: 18 декабря в Москве состоится внеочередное заседание Совета глав правительств по инициативе премьер-министра России, а 26 декабря – неформальная встреча глав государств СНГ… Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, - это все ложь, выдумки", - сказал Лебедев журналистам в среду в Минске.В то же время он признал наличие определенных проблем в рамках Содружества. "Хотя мы проблем не скрываем. Эти проблемы… обсуждаются в довольно откровенной атмосфере (участниками СНГ - ред.) с целью найти общие пути решения. Надеемся, что решения будут найдены", - добавил генсек.

https://ria.ru/20231130/sng-1912821109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, в мире, сергей лебедев