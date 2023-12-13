Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ
Генсек назвал выдумками предположения, что СНГ находится на грани ликвидации
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что предположения о том, что Содружество находится чуть ли не на грани развала, является выдумкой, хотя определенные проблемы есть.
"У нас впереди еще несколько важных интеграционных мероприятий в рамках СНГ: 18 декабря в Москве состоится внеочередное заседание Совета глав правительств по инициативе премьер-министра России, а 26 декабря – неформальная встреча глав государств СНГ… Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, - это все ложь, выдумки", - сказал Лебедев журналистам в среду в Минске.
В то же время он признал наличие определенных проблем в рамках Содружества. "Хотя мы проблем не скрываем. Эти проблемы… обсуждаются в довольно откровенной атмосфере (участниками СНГ - ред.) с целью найти общие пути решения. Надеемся, что решения будут найдены", - добавил генсек.