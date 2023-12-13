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Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ - РИА Новости, 13.12.2023
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10:25 13.12.2023 (обновлено: 10:35 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sng-1915462966.html
Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ
Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ - РИА Новости, 13.12.2023
Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ
Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что предположения о том, что Содружество находится чуть ли не на грани развала, является выдумкой, хотя определенные проблемы... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:25
2023-12-13T10:35
снг
в мире
сергей лебедев
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что предположения о том, что Содружество находится чуть ли не на грани развала, является выдумкой, хотя определенные проблемы есть."У нас впереди еще несколько важных интеграционных мероприятий в рамках СНГ: 18 декабря в Москве состоится внеочередное заседание Совета глав правительств по инициативе премьер-министра России, а 26 декабря – неформальная встреча глав государств СНГ… Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, - это все ложь, выдумки", - сказал Лебедев журналистам в среду в Минске.В то же время он признал наличие определенных проблем в рамках Содружества. "Хотя мы проблем не скрываем. Эти проблемы… обсуждаются в довольно откровенной атмосфере (участниками СНГ - ред.) с целью найти общие пути решения. Надеемся, что решения будут найдены", - добавил генсек.
https://ria.ru/20231130/sng-1912821109.html
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снг, в мире, сергей лебедев
СНГ, В мире, Сергей Лебедев
Генсек опроверг предположения об угрозе ликвидации СНГ

Генсек назвал выдумками предположения, что СНГ находится на грани ликвидации

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что предположения о том, что Содружество находится чуть ли не на грани развала, является выдумкой, хотя определенные проблемы есть.
"У нас впереди еще несколько важных интеграционных мероприятий в рамках СНГ: 18 декабря в Москве состоится внеочередное заседание Совета глав правительств по инициативе премьер-министра России, а 26 декабря – неформальная встреча глав государств СНГ… Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, - это все ложь, выдумки", - сказал Лебедев журналистам в среду в Минске.
В то же время он признал наличие определенных проблем в рамках Содружества. "Хотя мы проблем не скрываем. Эти проблемы… обсуждаются в довольно откровенной атмосфере (участниками СНГ - ред.) с целью найти общие пути решения. Надеемся, что решения будут найдены", - добавил генсек.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Встреча глав государств СНГ планируется 26 декабря
30 ноября, 10:11
 
СНГВ миреСергей Лебедев
 
 
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