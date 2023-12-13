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Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным
Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.12.2023
Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным
Иностранные СМИ на итоговом мероприятии с президентом России Владимиром Путиным будут как из дружественных, так и из недружественных стран, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:55
2023-12-13T22:55
2023-12-13T23:13
дмитрий песков
москва
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Иностранные СМИ на итоговом мероприятии с президентом России Владимиром Путиным будут как из дружественных, так и из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будут (присутствовать иностранные журналисты - ред.). Здесь вообще будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ. Приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеет аккредитацию в МИДе - а для иностранных журналистов она обязательна - и продолжает свою работу здесь", - сказал Песков в эфире телеканала Россия 24.
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дмитрий песков, москва, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Дмитрий Песков, Москва, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным
Песков: на "Итогах года" будут СМИ из дружественных и из недружественных стран