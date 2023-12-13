https://ria.ru/20231213/smi-1915651153.html

Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным

Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.12.2023

Песков прокомментировал присутствие СМИ на прямой линии с Путиным

Иностранные СМИ на итоговом мероприятии с президентом России Владимиром Путиным будут как из дружественных, так и из недружественных стран, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:55

2023-12-13T22:55

2023-12-13T23:13

дмитрий песков

москва

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907463212_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_cad11d4d6e04b5dcc1e11f83bce95e77.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Иностранные СМИ на итоговом мероприятии с президентом России Владимиром Путиным будут как из дружественных, так и из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будут (присутствовать иностранные журналисты - ред.). Здесь вообще будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ. Приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеет аккредитацию в МИДе - а для иностранных журналистов она обязательна - и продолжает свою работу здесь", - сказал Песков в эфире телеканала Россия 24.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915652736.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, москва, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным