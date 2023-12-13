Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 13.12.2023 (обновлено: 14:16 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/situatsiya-1915524369.html
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:06
2023-12-13T14:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
клещеевка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Кирово и Марьинки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231213/poteri-1915525351.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

МО: на Донецком направлении отражены четыре атаки, ВСУ потеряли до 250 бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России.
«
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Кирово и Марьинки в ДНР.
«
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала