https://ria.ru/20231213/situatsiya-1915524369.html
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:06
2023-12-13T14:06
2023-12-13T14:16
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Кирово и Марьинки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231213/poteri-1915525351.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении отражены четыре атаки, ВСУ потеряли до 250 бойцов