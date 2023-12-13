https://ria.ru/20231213/situatsiya-1915524369.html

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.12.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:06

2023-12-13T14:06

2023-12-13T14:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отбила 4 атаки, потери ВСУ составили до 250 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Кирово и Марьинки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231213/poteri-1915525351.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, в мире, клещеевка, донецкая народная республика