Посол России назвал посредничество Швейцарии по Грузии рудиментом
Посол Гармонин: сегодня Россия не обратится к Швейцарии за посредничеством
© Фото : пресс-служба посольства России в ШвейцарииПосол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
© Фото : пресс-служба посольства России в Швейцарии
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцарское посредничество между Россией и Грузией остается рудиментом старых добрых двусторонних отношений, о новом соглашении такого рода не может быть и речи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года. Административные, технические и консульские вопросы решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии.
"Отвечу так: в нынешних условиях трудно представить, чтобы Россия вновь обратилась к "добрым услугам" Швейцарии. В настоящий момент ни о каком новом представительстве или посредничестве Берна не может быть и речи. Швейцарское посредничество осталось рудиментом тех добрых двусторонних отношений, которые Берн решил разрушить в угоду политической конъюнктуре", - сказал он. В ноябре в опубликованном докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии говорилось, что несмотря на санкции, Швейцария продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, вытекающие из ее мандата 2009 года.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.