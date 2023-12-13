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Посол России назвал посредничество Швейцарии по Грузии рудиментом - РИА Новости, 13.12.2023
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15:21 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/shveytsariya-1915548073.html
Посол России назвал посредничество Швейцарии по Грузии рудиментом
Посол России назвал посредничество Швейцарии по Грузии рудиментом - РИА Новости, 13.12.2023
Посол России назвал посредничество Швейцарии по Грузии рудиментом
Швейцарское посредничество между Россией и Грузией остается рудиментом старых добрых двусторонних отношений, о новом соглашении такого рода не может быть и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:21
2023-12-13T15:21
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россия
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцарское посредничество между Россией и Грузией остается рудиментом старых добрых двусторонних отношений, о новом соглашении такого рода не может быть и речи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года. Административные, технические и консульские вопросы решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии. "Отвечу так: в нынешних условиях трудно представить, чтобы Россия вновь обратилась к "добрым услугам" Швейцарии. В настоящий момент ни о каком новом представительстве или посредничестве Берна не может быть и речи. Швейцарское посредничество осталось рудиментом тех добрых двусторонних отношений, которые Берн решил разрушить в угоду политической конъюнктуре", - сказал он. В ноябре в опубликованном докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии говорилось, что несмотря на санкции, Швейцария продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, вытекающие из ее мандата 2009 года. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231127/shveytsariya-1912245916.html
https://ria.ru/20230510/polet-1870764265.html
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в мире, швейцария, россия, сергей гармонин, грузия
В мире, Швейцария, Россия, Сергей Гармонин, Грузия
Посол России назвал посредничество Швейцарии по Грузии рудиментом

Посол Гармонин: сегодня Россия не обратится к Швейцарии за посредничеством

© Фото : пресс-служба посольства России в ШвейцарииПосол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : пресс-служба посольства России в Швейцарии
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцарское посредничество между Россией и Грузией остается рудиментом старых добрых двусторонних отношений, о новом соглашении такого рода не может быть и речи, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Швейцария представляет российские интересы в Грузии и интересы Грузии в России с 2009 года. Административные, технические и консульские вопросы решаются непосредственно обеими странами. Секции по иностранным интересам, в которых каждая из двух стран имеет свой собственный персонал, находятся под защитой Швейцарии.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Власти Швейцарии больше заинтересованы в русофобии, заявил Гатилов
27 ноября, 22:25
"Отвечу так: в нынешних условиях трудно представить, чтобы Россия вновь обратилась к "добрым услугам" Швейцарии. В настоящий момент ни о каком новом представительстве или посредничестве Берна не может быть и речи. Швейцарское посредничество осталось рудиментом тех добрых двусторонних отношений, которые Берн решил разрушить в угоду политической конъюнктуре", - сказал он. В ноябре в опубликованном докладе комиссии по управлению Сената (CdG-E) Швейцарии говорилось, что несмотря на санкции, Швейцария продолжает выполнять свои обязательства по отношению к России и Грузии, вытекающие из ее мандата 2009 года.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Пассажиры во время посадки в самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Россия возобновила авиасообщение и отменила визовый режим с Грузией
10 мая, 12:50
 
В миреШвейцарияРоссияСергей ГармонинГрузия
 
 
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