Дрейф Швейцарии в сторону НАТО не стал необратимым, считает посол России
Посол Гармонин: дрейф Швейцарии к НАТО очевиден, но еще не стал необратимым
© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
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Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Дрейф Швейцарии в сторону НАТО очевиден, но еще не стал необратимым, швейцарские лоббисты и политики осознают вредность такой политики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Дрейф Конфедерации в сторону Североатлантического альянса очевиден, однако я бы не стал называть его "необратимым". В Швейцарии есть как лоббисты такого курса, так и политики, которые отдают себе отчёт в его пагубности. Надеемся, что руководство Конфедерации в конечном итоге проявит политическую дальновидность и не пойдет на поводу у Альянса, который упорно добивается дальнейшей эскалации конфликта на Украине", - сказал он.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО. Однако в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.