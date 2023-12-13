https://ria.ru/20231213/shveytsariya-1915544528.html

Дрейф Швейцарии в сторону НАТО не стал необратимым, считает посол России

Дрейф Швейцарии в сторону НАТО не стал необратимым, считает посол России - РИА Новости, 13.12.2023

Дрейф Швейцарии в сторону НАТО не стал необратимым, считает посол России

Дрейф Швейцарии в сторону НАТО очевиден, но еще не стал необратимым, швейцарские лоббисты и политики осознают вредность такой политики, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:13

2023-12-13T15:13

2023-12-13T15:13

швейцария

россия

нато

сергей гармонин

политика

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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Дрейф Швейцарии в сторону НАТО очевиден, но еще не стал необратимым, швейцарские лоббисты и политики осознают вредность такой политики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Дрейф Конфедерации в сторону Североатлантического альянса очевиден, однако я бы не стал называть его "необратимым". В Швейцарии есть как лоббисты такого курса, так и политики, которые отдают себе отчёт в его пагубности. Надеемся, что руководство Конфедерации в конечном итоге проявит политическую дальновидность и не пойдет на поводу у Альянса, который упорно добивается дальнейшей эскалации конфликта на Украине", - сказал он. Швейцария не является членом ЕС и НАТО. Однако в отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231201/shveytsariya-1913223914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

швейцария, россия, нато, сергей гармонин, политика