https://ria.ru/20231213/sberezheniya-1915437798.html
Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти
Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти - РИА Новости, 13.12.2023
Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти
Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:08
2023-12-13T05:08
2023-12-13T05:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. В результате общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до 216,7 миллиарда долларов с 215,1 миллиарда месяцем ранее. По-прежнему основную долю в сбережениях россиян занимает наличная валюта - на 1 ноября на руках у россиян было 96,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1%, или 955 миллионов долларов. Также идет стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По данным ЦБ, по итогам октября на валютных счетах у россиян было 76,4 миллиарда долларов, что больше суммы в сентябре на 1,7%. При этом валютные депозиты в российских банках продолжили сокращаться 16-й месяц подряд, в октябре еще на 1,4% - до 41,7 миллиарда долларов. Одновременно объем средств в валюте на брокерских счетах россиян в октябре уменьшился на 4,5% и на 1 ноября 2023 года составил 2,24 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html
https://ria.ru/20231212/zarplaty-1915216103.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти
Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7 процента
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
В результате общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до 216,7 миллиарда долларов с 215,1 миллиарда месяцем ранее.
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По-прежнему основную долю в сбережениях россиян занимает наличная валюта - на 1 ноября на руках у россиян было 96,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1%, или 955 миллионов долларов.
Также идет стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По данным ЦБ, по итогам октября на валютных счетах у россиян было 76,4 миллиарда долларов, что больше суммы в сентябре на 1,7%.
При этом валютные депозиты в российских банках продолжили сокращаться 16-й месяц подряд, в октябре еще на 1,4% - до 41,7 миллиарда долларов. Одновременно объем средств в валюте на брокерских счетах россиян в октябре уменьшился на 4,5% и на 1 ноября 2023 года составил 2,24 миллиарда долларов.
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