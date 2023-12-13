https://ria.ru/20231213/sberezheniya-1915437798.html

Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти

Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти - РИА Новости, 13.12.2023

Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти

Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:08

2023-12-13T05:08

2023-12-13T05:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне в октябре нарастили валютные сбережения на 0,7%, это произошло впервые с мая этого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. В результате общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до 216,7 миллиарда долларов с 215,1 миллиарда месяцем ранее. По-прежнему основную долю в сбережениях россиян занимает наличная валюта - на 1 ноября на руках у россиян было 96,3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1%, или 955 миллионов долларов. Также идет стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По данным ЦБ, по итогам октября на валютных счетах у россиян было 76,4 миллиарда долларов, что больше суммы в сентябре на 1,7%. При этом валютные депозиты в российских банках продолжили сокращаться 16-й месяц подряд, в октябре еще на 1,4% - до 41,7 миллиарда долларов. Одновременно объем средств в валюте на брокерских счетах россиян в октябре уменьшился на 4,5% и на 1 ноября 2023 года составил 2,24 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html

https://ria.ru/20231212/zarplaty-1915216103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)