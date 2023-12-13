https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов - РИА Новости, 13.12.2023

"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

Немецкий производитель спортивных товаров Puma AG скромно сообщил, что в следующем году не будет продлевать спонсорский контракт со сборной Израиля по футболу. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:19

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Немецкий производитель спортивных товаров Puma AG скромно сообщил, что в следующем году не будет продлевать спонсорский контракт со сборной Израиля по футболу.В общем и целом нам должно быть все равно, кто спонсирует или не спонсирует израильских футболистов, которые, оказывается, существуют, однако данный факт явился логичным и точно не последним этапом в набирающей ход саге по "отмене" Израиля на фоне фактического геноцида, развернутого руководством страны в секторе Газа.На данный момент, по сведениям из администрации сектора, в результате массовых бомбардировок ЦАХАЛ уже убито 18 412 палестинцев, из которых большинство — женщины и дети. Жестокость израильских военных вызвала массовые протесты по всему миру, и особенно в его арабской части. Они переросли в не имеющую аналогов в истории кампанию по бойкоту Израиля, израильских товаров, а также брендов из США и Европы, которые либо явно заявили о своей поддержке Израиля (и не осудили убийство тысяч мирных людей), либо оказывают Израилю финансовую или иную поддержку.Лидером бойкота стало международное пропалестинское движение BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), которое призывает перестать поддерживать убийства палестинцев, покупая израильские или западные товары. Главный объект бойкота — продукция Израиля, а также крупные западные компании вроде McDonald’s, Starbucks, Burger King, Coca-Cola, Pepsi Cola, Walt Disney и многих других.Starbucks бойкот был объявлен за то, что компания подала в суд на собственный профсоюз, который разместил в своих соцсетях сообщение в поддержку палестинцев. McDonald’s попал под раздачу за инициативу своей израильской "дочки" по бесплатной раздаче еды солдатам ЦАХАЛ. Компания Walt Disney оказалась в черном списке за то, что пообещала выделить Израилю два миллиона долларов в виде гуманитарной помощи. Coca-Cola попала в фокус внимания из-за строительства своей фабрики на незаконно оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.На память приходят многочисленные примеры попыток бойкота западных товаров в России, многие из которых до сих пор прекрасно себя чувствуют на полках российских магазинов и на маркетплейсах — несмотря на то что выгодоприобретатели многих международных брендов находятся в странах, которые посылают деньги и оружие, чтобы убивать наших военных на Украине. Не такие широкодушные и толерантные арабы действуют гораздо жестче. Например, в Египте продажи Coca-Cola и Pepsi упали ниже плинтуса, а местные альтернативы растут на сотни процентов; продажи в египетском подразделении McDonald’s по сравнению с прошлым годом упали на 70%; на фоне катастрофического снижения продаж на Ближнем Востоке и падения курса акций корпорация Starbucks потеряла уже более десяти миллиардов долларов.В Кувейте прямо сейчас можно увидеть рекламные щиты с надписью "А ты убил палестинца сегодня?", которые призывают отказаться от израильских и западных товаров, прибыль от которых в том числе идет на убийство мирных жителей в секторе Газа. В Катаре одна за другой закрываются компании, которые ранее заявляли о поддержке Израиля. В Иордании западные сети быстрого питания на протяжении последнего времени практически пусты, а в магазинах на всех товарах западного происхождения появились наклейки: "Внимание! Данный продукт в бойкотируемом списке. Делайте свой выбор".В Турции при поддержке Национальной ассамблеи развернулась крупнейшая в истории кампания по бойкоту израильских и западных брендов, поддерживающих Израиль. Под бойкот попали сотни марок, от производителей одежды до продуктов питания. Государственные железные дороги (TCDD) и Turkish Airlines отказались от использования брендов, связанных с США и Израилем. Продукцию Starbucks, Coca Cola, Pepsi и Nestle запретили к продаже в вагонах-ресторанах и киосках в залах ожидания. Товары произраильских компаний больше не продаются в социальных учреждениях, кампусах вузов и государственных зданиях. Под бойкот попали платежные системы Masterсard и Visa.Поддержка Израиля обходится западным компаниям весьма дорого. Только в арабских странах проживает в районе полумиллиарда человек (в мусульманских странах — около полутора миллиардов), и потеря этого рынка означает потерю десятков и сотен миллиардов долларов в год. То же самое касается бойкота израильских товаров и брендов, которые несут колоссальные убытки.Запад, начав в свое время кампанию по "отмене" всего русского и российского, открыл ящик Пандоры и теперь черпает из этого ящика горстями, недоумевая: "А нас-то за что?"Чтобы не рисковать основным бизнесом и не попасть под бойкот, из Израиля бегут все больше компаний, а с самим Израилем и израильтянами теперь хотят ассоциироваться все меньше бизнесов и организаций. Не так давно там закрыли свои магазины Zara, H&M и Mango. Многие западные банки выводят из Израиля персонал и переходят на удаленку, а Bank of America закрыл там все свои отделения. Десятками отменяются международные мероприятия, посвященные моде, музыке и культуре, где подразумевалось участие израильтян. Крупные бренды теперь делают вид, что Израиля не существует, и десятой дорогой обходят обсуждение всего, что связано с конфликтом.Дошло до того, что в одном из основных СМИ Израиля, газете Haaretz, на днях вышла огромная статья под названием "Под бойкотом, отмененный и изолированный: станет ли Израиль второй Россией из-за войны в Газе?". Авторы статьи на голубом глазу пытаются объяснить, что отменять аполитичных "Щелкунчика" или "Лебединое озеро" в Европе можно и нужно, а "отменять" талантливых израильтян дико и преступно. Характерный пассаж: "Израиль становится изолированным и отторгнутым мировым культурным сообществом, и некоторые считают, что это напоминает то, что не так давно случилось с Россией. Подобное сравнение может показаться очевидным. Для многих же израильтян разница кристально ясна: Россия начала циничную, особо жестокую войну на Украине, в то время как Израиль пал жертвой террористов и был просто вынужден ответить".Не будем тратить время на душевные терзания отмененных израильтян.Круг судьбы, особенно когда это касается России, неизменно настигает наших обидчиков. Смелых "отменяльщиков" теперь пачками отменяют самих, а невидимая рука рынка, которой так гордились глобальные корпорации, теперь нежно сечет по филейным частям их самих.Не будем им мешать.

https://ria.ru/20231203/konflikt-1913474374.html

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912740476.html

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html

https://ria.ru/20231009/muzyka-1900460051.html

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аналитика, россия, в мире, запад, санкции в отношении россии, политика